На станції "Академік Вернадський" виявили дитинчат південнополярних поморників
Українські науковці зі станції "Академік Вернадський" під час обстеження сусідніх островів виявили малюків південнополярних поморників
Про це пише Національний антарктичний науковий центр.
"Загалом на островах Скуа, Блек та Шелтер полярники нарахували близько двох десятків гнізд згаданих птахів. У більшості з них уже було по двоє дитинчат, а в якихось - по одному, а друге от-от мало з'явитися дитинча", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що південнополярні поморники - одні з головних пернатих хижаків Антарктики. Вони полюють на яйця, малечу пінгвінів та інших птахів. Також вони відбирають їжу в синьооких бакланів та пінгвінів, коли ті повертаються до гнізд з повними волами харчів з океану.
"Прилітають південнополярні поморники в наш район на шлюбний сезон пізньою антарктичною весною. Можуть гніздувати як колоніями, так і парами. Відкладають 1-2 яйця, з яких десь за місяць вилуплюються пташенята", - розповідають науковці.
Дитинчат спочатку годують батьки, а вже після зміни пуху на пір'я вони почнуть літати та самостійно харчуватися. Це відбувається приблизно за два місяці після народження.
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