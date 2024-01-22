На станції "Академік Вернадський" виявили дитинчат південнополярних поморників

Про це пише Національний антарктичний науковий центр.

"Загалом на островах Скуа, Блек та Шелтер полярники нарахували близько двох десятків гнізд згаданих птахів. У більшості з них уже було по двоє дитинчат, а в якихось - по одному, а друге от-от мало з'явитися дитинча", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що південнополярні поморники - одні з головних пернатих хижаків Антарктики. Вони полюють на яйця, малечу пінгвінів та інших птахів. Також вони відбирають їжу в синьооких бакланів та пінгвінів, коли ті повертаються до гнізд з повними волами харчів з океану.

"Прилітають південнополярні поморники в наш район на шлюбний сезон пізньою антарктичною весною. Можуть гніздувати як колоніями, так і парами. Відкладають 1-2 яйця, з яких десь за місяць вилуплюються пташенята", - розповідають науковці.

Дитинчат спочатку годують батьки, а вже після зміни пуху на пір'я вони почнуть літати та самостійно харчуватися. Це відбувається приблизно за два місяці після народження.