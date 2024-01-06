"Очікується "бебі-бум": полярники показали пташенят пінгвінів, яких з кожним днем народжується все більше

Про це йдеться у дописі Національного антарктичного наукового центру.

Зазначається, що понад 750 пташенят субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез складають майже 16% від загальної кількості відкладених яєць.

На думку вченого, справжній "бебі-бум" пінгвінів почнеться в середині січня, коли кількість малят має різко зрости.

"Серед пінгвінят є зовсім крихітки, а є такі, що добряче підросли й наздоганяють за розмірами батьків. Зокрема, дорослих пташенят на острові 6 - це ті, що вилупилися з перших яєць, відкладених на початку листопада", - йдеться у повідомленні наукового центру.

За словами біолога Ткаченка, зовсім скоро вони перейдуть в "ясла". Інші ж дитинчата ще кілька тижнів точно лишатимуться в гніздах під постійною опікою когось із батьків.