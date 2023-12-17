Біля станції "Академік Вернадський" з'явилися перші пташенята пінгвінів
Біля станції "Академік Вернадський" з'явилися перші пташенята субантарктичних пінгвінів 2023 року
Про це пише Національний антарктичний науковий центр.
Зазначається, що із перших відкладених на початку листопада 11 яєць народилося 8 малюків.
"Є родини, в яких вилупилося вже по два пінгвіняти, а є такі, де одне дитинча ще очікує на появу брата чи сестри", - йдеться у повідомленні.
Найближчі кілька місяців на острові очікується справжній "бебі-бум". Нині там гніздує рекордна кількість субантарктичних пінгвінів - понад 5,3 тис. Приблизно у їхніх гніздах нараховується 4,8 тисячі яєць.
- Раніше пінгвіни зайняли метеомайданчик українських метеорологів біля станції "Академік Вернадський". Тварини масово повертаються на шлюбний сезон - наразі їх там майже 200.
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