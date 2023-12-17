Біля станції "Академік Вернадський" з'явилися перші пташенята пінгвінів

Про це пише Національний антарктичний науковий центр.

Зазначається, що із перших відкладених на початку листопада 11 яєць народилося 8 малюків.

"Є родини, в яких вилупилося вже по два пінгвіняти, а є такі, де одне дитинча ще очікує на появу брата чи сестри", - йдеться у повідомленні.

Найближчі кілька місяців на острові очікується справжній "бебі-бум". Нині там гніздує рекордна кількість субантарктичних пінгвінів - понад 5,3 тис. Приблизно у їхніх гніздах нараховується 4,8 тисячі яєць.