Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Наука Повернулися на шлюбний сезон: 200 пінгвінів "окупували" метеомайданчик на станції "Вернадський"

Повернулися на шлюбний сезон: 200 пінгвінів "окупували" метеомайданчик на станції "Вернадський"

3 жовтня, 2023 вiвторок
13:33
Наука Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський"

Пінгвіни зайняли метеомайданчик українських метеорологів біля станції "Академік Вернадський". Тварини масово повертаються на шлюбний сезон - наразі їх там майже 200

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

"Біля "Вернадського" пінгвіни окупували робочий простір – метеомайданчик з різними приладами. Наші науковці у шоці й не знають, як їм далі проводити спостереження і відправляти інформацію у світові бази даних. Звісно ж, ми жартуємо", – йдеться у повідомленні.

Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський"

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Як розповіли полярники, найбільше пернатим припали до смаку опадомір (спеціальне відерко, в якому накопичуються опади) та актинометричний комплекс, який вимірює рівень сонячної радіації.

Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський"

Фото: Національний антарктичний науковий центр

"Полярники та пінгвіни чудово співіснують тут разом. Наші метеорологи спокійно пробираються до своїх приладів та знімають потрібні показники, намагаючись не сполохати пернатих. Ті ж уже звикли до таких "двоногих" сусідів і майже на них не реагують", – зазначають у науковому центрі.

Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський"

Фото: Національний антарктичний науковий центр

На острові Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський", перебувають понад 2,6 тисяч пінгвінів.

"Вони поки не будуть гнізда, бо локації та будматеріали ще вкриті снігом, але вже активно займають місця. Як-от на нашому метеомайданчику", – кажуть науковці.

Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський"

Фото: Національний антарктичний науковий центр

  • 14 вересня до української антарктичної станції "Академік Вернадський" повернулися 600 пінгвінів. Полярники тоді вважали, що "це тільки початок".
Україна
Антарктида
Читайте також:
3 жовтня, 2023 вiвторок
Очільник МЗС Польщі заявив, що відносини з Україною увійшли у "період спаду"
Олексій Арестович
2 жовтня, 2023 понедiлок
Після повернення до України Арестович має бути арештованим, - нардеп Дунда
окупанти
30 вересня, 2023 субота
Ізраїльський воєнний експерт пояснив, які шанси має російській наступ
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.41
    Купівля 37.41
    Продаж 38.2
  • EUR
    Купівля 39.72
    Продаж 40.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
3 жовтня
14:46
обстріл Херсонщина
Росіяни обстріляли передмістя Херсона: в Кіндійці й Антонівці поранено щонайменше 4 людини
14:42
Кирило Тимошенко
Ексзаступник Єрмака Тимошенко стверджує, що виграв суд проти НАЗК: деталі
14:40
автомат Калашникова
Під час конфлікту розстріляв двох співслужбовців: у Києві військовому повідомили про підозру
14:32
Денис Шмигаль, Уряд, Кабмін
Сфери впливу на держінституції, економіка, громадянське суспільство: уряд розробить єдиний план реформ до 2027 року
14:31
В Україні стартували два експериментальні проєкти для військових і ветеранів: подробиці
14:25
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни три найбільші нафтогазові компанії Китаю
14:24
Саломе Зурабішвілі
Конституційний суд Грузії почав розгляд справи щодо президентки, який може призвести до імпічменту
14:08
Польща і Чехія
Чехія та Польща посилили контроль на кордоні зі Словаччиною через великий потік мігрантів
14:01
OPINION
Галина Пагутяк
Арсенал культури
13:57
Нагірний Карабах
З Нагірного Карабаху виїхало понад 100,6 тис. етнічних вірмен
13:31
Олексій Арестович
МВС РФ оголосило Арестовича у розшук за кримінальною статтею
13:28
На фото: фізики
Нобелівську премію з фізики отримали троє вчених за експериментальні методи вивчення динаміки електронів у матерії
13:27
Електроенергія
Експорт електроенергії з України за вересень зріс у 544 рази порівняно з серпнем
13:20
Міністерство оборони України
Міноборони збільшило перелік військових, які отримуватимуть додаткову винагороду
13:13
вітер
Хмари та вітер принесуть атмосферний фронт: прогноз на 4 жовтня від Наталки Діденко
12:55
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем
Голова МЗС Швеції не приїхав у Київ на засідання Ради ЄС, бо забув паспорт, - ЗМІ
12:50
генконсульство Фінляндії у росії
Фінляндія закрила одне зі своїх найбільших генконсульств у РФ
12:40
В Україні попит на нові автомобілі у вересні знизився, - Укравтопром
12:36
пенсія
Бальна система нарахування пенсій – це певна маніпуляція. , - експерт з пенсійних питань Коробкін
12:35
гвинтокрил
Вилучено партію комплектуючих для гвинтокрилів: Україна конфіскувала продукцію роспідприємства на $5,5 млн
12:33
Вагнера проводять навчання для білоруських солдатів
Міноборони Білорусі оголосило про перевірку бойової готовності армії
12:28
OPINION
Олена Білан
НБУ змінив валютний режим. Що це значить
12:27
NASA випустила оновлену 3D-карту Сонячної системи з можливістю "поглянути в майбутнє"
Науковці заявляють, що світло від супутників заважає дослідженню космосу із Землі
12:10
Анонс
Афіша Via Carpathia
На Форум Via Carpatia приїдуть письменники з фронту
12:07
Військового РФ судитимуть
В Україні судитимуть військового РФ, який залякував і ґвалтував жительку Херсонщини під час окупації
12:05
Оновлено
Василь Зварич
Запрошення було: міністр уряду Польщі перепросив за звинувачення в бік Києва щодо оборонного форуму
12:05
Вірменія
Парламент Вірменії ратифікував Римський статут, зобов'язавшись виконувати рішення Міжнародного кримінального суду
12:00
Тритонів, які занесені до Червоної книги України, з дніпровськими водами винесло на узбережжя Чорного моря
Німецькі дослідники назвали одну з ознак глобального потепління, якої ми не помічаємо
11:50
СБУ повідомила про підозру у зраді військовому, який допоміг РФ захопити єдину українську субмарину
11:42
На фото: вертоліт
ДБР передало військовим вертоліт, який намагалося приховати екскерівництво "Мотор Січі"
11:33
валідатор, квиток
У Києві змінюють систему оплати проїзду в громадському транспорті. Деталі
11:28
Кораблі ЧФ РФ
Україна завдала функціональної поразки Чорноморському флоту РФ, - міноборони Британії
11:22
виставка живопису Яблонської та Миколи Глущенка
Енциклопедія кольору: у Києві презентують виставку живопису Тетяни Яблонської та Миколи Глущенка
11:14
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець назвав два головні напрямки, які активно атакує ворог
11:09
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чому MAGA хоче зрадити Україну, історична зустріч ЄС у Києві та надіслане попередження для Росії. Акценти світових ЗМІ 3 жовтня
11:09
TikTok
TikTok тестує платну підписку без реклами за $4,99 на місяць
11:01
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 3 жовтня: чи подорожчали долар та євро в обмінниках
10:58
Папа Римський Франциск
Папа Римський залишив відкритою можливість благословляти одностатеві пари
10:46
Підписники коригували ворожі обстріли: на Миколаївщині про підозру повідомили адміністратору тг-каналу
10:45
нафта нафтопровід
Ціна на нафту Brent знизилася до $89,74 за барель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV