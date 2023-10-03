Повернулися на шлюбний сезон: 200 пінгвінів "окупували" метеомайданчик на станції "Вернадський"

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

"Біля "Вернадського" пінгвіни окупували робочий простір – метеомайданчик з різними приладами. Наші науковці у шоці й не знають, як їм далі проводити спостереження і відправляти інформацію у світові бази даних. Звісно ж, ми жартуємо", – йдеться у повідомленні.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Як розповіли полярники, найбільше пернатим припали до смаку опадомір (спеціальне відерко, в якому накопичуються опади) та актинометричний комплекс, який вимірює рівень сонячної радіації.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

"Полярники та пінгвіни чудово співіснують тут разом. Наші метеорологи спокійно пробираються до своїх приладів та знімають потрібні показники, намагаючись не сполохати пернатих. Ті ж уже звикли до таких "двоногих" сусідів і майже на них не реагують", – зазначають у науковому центрі.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

На острові Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський", перебувають понад 2,6 тисяч пінгвінів.

"Вони поки не будуть гнізда, бо локації та будматеріали ще вкриті снігом, але вже активно займають місця. Як-от на нашому метеомайданчику", – кажуть науковці.

Фото: Національний антарктичний науковий центр