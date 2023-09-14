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Головна Наука Українські полярники показали повернення пінгвінів до станції "Академік Вернадський"

Українські полярники показали повернення пінгвінів до станції "Академік Вернадський"

14 вересня, 2023 четвер
12:27
Наука пінгвіни

До української антарктичної станції "Академік Вернадський" повернулися 600 пінгвінів. Полярники вважають, що "це тільки початок"

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

"Чорно-білі птахи десятками прибувають до української станції, а загалом на нашому острові Галіндез за останні дні кількість зросла з 50 до 600!" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через теплий клімат час повернення пінгвінів до антарктичної станції змінився. У вересні починається антарктична весна, погода цього року досить тепла: -5 С⁰ - середня температура повітря, а -1,1 С⁰ - води. Крім цього, морського льоду майже немає, тож пінгвіни раніше припливають на місця гніздових колоній. Відповідно раніше вони почнуть відкладати яйця.

"Перші гніздові колонії теплолюбних субантарктичних пінгвінів з'явилися в нашому районі Аргентинських островів наприкінці 2000-х. Відтоді строки відкладання ними яєць значно змістились: з кінця листопада на початок місяця", - нагадали науковці.

  • 5 серпня у районі арктичної станції "Академік Вернадський" у Південному океані полярники зробили незвичайні світлини природи, де присутні рожеві відтінки.
Україна
Антарктида
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