Українські полярники показали повернення пінгвінів до станції "Академік Вернадський"

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

"Чорно-білі птахи десятками прибувають до української станції, а загалом на нашому острові Галіндез за останні дні кількість зросла з 50 до 600!" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через теплий клімат час повернення пінгвінів до антарктичної станції змінився. У вересні починається антарктична весна, погода цього року досить тепла: -5 С⁰ - середня температура повітря, а -1,1 С⁰ - води. Крім цього, морського льоду майже немає, тож пінгвіни раніше припливають на місця гніздових колоній. Відповідно раніше вони почнуть відкладати яйця.

"Перші гніздові колонії теплолюбних субантарктичних пінгвінів з'явилися в нашому районі Аргентинських островів наприкінці 2000-х. Відтоді строки відкладання ними яєць значно змістились: з кінця листопада на початок місяця", - нагадали науковці.