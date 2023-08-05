Українські полярники показали Антарктиду у рожевих кольорах

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

"Продовжуємо нашу рубрику "Кольори Антарктиди", адже крижаний континент зовсім не такий монохромний, як дехто звик вважати. Його палітра – дуже різноманітна.І сьогодні йтиметься про рожевий чи колір Барбі, який дуже популярний зараз", - йдеться у повідомленні.

За словами полярників, рожевий присутній в Антарктиці - це колір світанків та заходів сонця в гарну погоду, коли небо не затягнуте хмарами.

"Оскільки кольори неба відбиваються в океані, то навколо весь світ стає безмежно рожевим", - написали українські полярники.

Фото зробив Сергій Глотов, біолог 28-ї Української антарктичної експедиції.