Українські полярники показали Антарктиду у рожевих кольорах
В районі арктичної станції "Академік Вернадський" у Південному океані полярники зробили незвичайні світлини природи, де присутні рожеві відтінки
Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.
"Продовжуємо нашу рубрику "Кольори Антарктиди", адже крижаний континент зовсім не такий монохромний, як дехто звик вважати. Його палітра – дуже різноманітна.І сьогодні йтиметься про рожевий чи колір Барбі, який дуже популярний зараз", - йдеться у повідомленні.
За словами полярників, рожевий присутній в Антарктиці - це колір світанків та заходів сонця в гарну погоду, коли небо не затягнуте хмарами.
"Оскільки кольори неба відбиваються в океані, то навколо весь світ стає безмежно рожевим", - написали українські полярники.
Фото зробив Сергій Глотов, біолог 28-ї Української антарктичної експедиції.
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