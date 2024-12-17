Цьогоріч зима в районі станції "Академік Вернадський" була найхолоднішою за останні 6 років, - НАНЦ

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Науковці розповіли, що у липні метеорологи прогнозували, що зима 2024 року буде прохолодною та малосніжною, оскільки в травні в океані західніше Антарктичного півострова встановилася холодна водна маса, яка згодом поширилася на всю західну Антарктику.

"Хоча найнижча температура опускалася лише до -14,7 °C, періоди похолодань були виразно довготривалі. Попередні осінні місяці теж були холоднішими за теперішню норму”, – розповів керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк.

Вказано, що біля станції накопичилось порівняно небагато снігу: 180 см проти 300 см 2022 року. Втім, як зазначили науковці, це закономірно для прохолодних зим, коли частіше панують сухі повітряні маси з континенту. Також навесні метеорологи зафіксували абсолютний рекорд швидкості вітру за весь час спостережень: 42,5 м/с.

"А от морського льоду навколо "Вернадського" утворилося багато, що дуже важливо. Така крига не дозволяє океану віддавати тепло в повітря й водночас нагріватися від сонячного проміння. Крім того, її активно використовують антарктичні тварини. Для порівняння: торішня зима відзначилася мінімальною кількістю льоду в нашій акваторії та Антарктиці загалом, що мало негативний вплив на екосистему. Зараз же завдяки поширенню холодної водної маси біля "Вернадського" не спостерігається суттєве потепління, тож очевидно льодовикам довкола станції буде доволі комфортно цього літа", - йдеться у повідомленні.

У НАНЦ зазначили, що кліматологи уважно стежать за перебігом полярних зим, бо в полярних регіонах тенденції до потепління найбільші саме в місяці холодного півріччя, тоді як середні температури влітку зростають ледь помітно.

"Зимовий запас холоду в товщах льодовиків впливає на швидкість їхньої руйнації влітку. Тож саме від того, наскільки холодною була зима, залежить їхнє танення в теплий період", – пояснив Пішняк.

Він нагадав, що зима 2022 року була найтеплішою за всю історію спостережень, а у 2023 році температура в липні сягнула рекордних +8,7 °C.