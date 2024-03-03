Українські полярники показали морських слонів, які бувають біля "Вернадського" вкрай рідко

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

"Того ранку біолог 28-ї УАЕ (Української антарктичної експедиції, - ред.) Тарас Перетятко йшов у важливій справі - рахувати пінгвінів та знімати дані з логерів. І випадково натрапив на морських слонів, які бувають у цій місцевості дуже рідко", - йдеться у дописі.

На відео видно, що двоє тварин лежать неподалік води серед пінгвінів.

"Це молоді самиці морських слонів. Біля “Вернадського” їх можна зустріти нечасто. Морські слони здебільшого мешкають на островах Субантарктики. На наш острів зрідка запливають молоді тварини, щоб відпочити".

Щодо пінгвінів полярник зазначив, що це субантарктичні, їхні головні сусіди: "Їх на острові біля "Вернадського" - кілька тисяч".