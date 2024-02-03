Українські полярники показали антарктичних пінгвінів та їхніх малюків

Відео опублікував Національний антарктичний науковий центр.

Науковці розповіли, що антарктичних пінгвінів, які є наймасовішим видом в Антарктиці, також називають чінстрапи чи бородані через тонку чорну смужку, що перетинає біле підборіддя.

Шлюбний сезон близько 7,5 млн пар пінгвінів починається в жовтні-листопаді. Птахи зазвичай відкладають 2 яйця, рідше одне чи три. Висиджують їх обидва партнери по черзі. Вже більш ніж за місяць з них вилуплюються пінгвінята. Після народження вони вкриті світло-сірим пухом, який з часом темніє на голові, крилах та спині.

У Центрі розповіли, що відео з пінгвінами відзняв біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко під час роботи на острові Бут, який розташований в районі "Станції Вернадського". Там вже народилося 15 чінстрапенят.

"На нашому острові Галіндез антарктичні пінгвіни здебільшого гостюють, та й то – нечасто. А от на Буті, який на 20 км північніше, гніздує їхня невеличка колонія. І що примітно – саме тут одночасно гніздують усі 3 види пінгвінів роду Pygoscelis, що зустрічаються в нашому районі: субантарктичні, антарктичні та Аделі. Інколи українські біологи зустрічали таке сусідство трьох видів і на інших островах, але скоріше як виняток. А отак, щоб всі разом щороку гніздували поруч й успішно виводили пташенят – це лише на Буті", - додали полярники.