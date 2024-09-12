Українські полярники показали, як в Антарктиці полюють горбаті кити

Про це йдеться на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Полярники розповіли, що кити закручують спіралі навколо зграї риби чи крилю, примушуючи здобич скупчуватися, а тоді заковтують її. Це називається бульбашковою сіткою.

"Зазвичай у таких полюваннях беруть участь групи горбанів, однак дослідники спостерігали випадки, коли бульбашкову сітку робив один кит Такий момент саме вдалося зафіксувати на відео біологу Вадиму Ткаченку", - йдеться у повідомленні.

Науковці вказують, що на відео можна побачити, як кит зробив навколо здобичі кільце, а потім виплив нагору через центр. Під час випливання він завдяки великим горловим складкам зібрав у рот все навкруги. Потім складки розкрились, дозволяючи набрати великий об'єм води, яку кити виштовхують через пластини вуса, залишаючи всередині здобич.

"Попри великий рот ці тварини можуть проковтнути обмежену кількість їжі, оскільки мають вузьку глотку. Максимально вона розтягується лише до розміру кавуна", - додали науковці.