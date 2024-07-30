Фонтанують, округлюють спину та показують хвіст: українські полярники розповіли про особливості поведінки горбатих китів біля поверхні води

Про це йдеться на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Науковці розповідають, що коли кити перебувають біля поверхні води - вони фонтанують. Струмінь повітря та конденсованої водяної пари виходить через дихальний отвір, який розташований на маківці, коли кит робить видих через дихало. Над ним утворюється наче хмара через різницю тиску та температури.

"У горбанів фонтан схожий на кущ і може сягати 3-5 метрів у висоту. У інших видів китів – інша висота, форма, направленість та навіть кількість фонтанів. Зокрема, в гладких китів він роздвоєний і має форму літери "V". На висоту та форму хмари також може впливати вітер, освітлення, вологість повітря, активність тварини тощо", - йдеться у повідомленні

Вказано, що під час кожного подиху горбаті кити замінюють до 90% повітря з легень. Після тривалого занурення вони роблять серію вдихів і видихів – кожні 4-15 секунд.

Під час піддання горбаті кити сильно вигинають спину в районі плавця: саме за цю звичку вони отримали свою назву. Водночас під час занурення над водою з'являється хвостовий плавник кита.

"Воно може бути неглибоким, коли видно лише верхню частину хвоста, або ж глибоким, коли кит піднімає хвіст вертикально, показуючи нижньою сторону. Саме такий момент є на відео, й “зловити” його – дуже цінно для дослідників Чому? Візерунок хвостового плавця у горбатих китів – унікальний, неначе відбиток пальця у людини. За цим малюнком можна впізнати кожну окрему тварину. Тому вченим важливо встигнути зняти, як кит "показує хвостик", - розповідають науковці.

Наразі українські полярники ідентифікували понад 1000 китів.