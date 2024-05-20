Українські полярники показали нашестя морських котиків біля станції "Академік Вернадський"
Полярники "Академіка Вернадського" показали скупчення антарктичних морських котиків на острові, де знаходиться станція
Про це це йдеться на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.
Зазначається, що біолог 29-ї української антарктичної експедиції Світозар Давиденко нарахував на острові Галіндез, де розташований "Академік Вернадський", 81 морського котика. А в компанії з ними був також один південний морський слон.
Фото: Національний антарктичний науковий центр
"Багато котиків зустрічалося й на сусідніх островах. Наприклад, на о. Уругвай, що теж належить до нашого архіпелагу Аргентинських островів, відпочивало 19 цих тюленів", - йдеться у повідомленні.
Фото: Національний антарктичний науковий центр
Також полярники розповідають, що загалом антарктичні морські котики часто скупчуються в районі "Вернадського" восени під час сезонних міграцій - зараз в Антарктиці якраз осінь. А через глобальне потепління вони залишаються там довше, ніж раніше.
Фото: Національний антарктичний науковий центр
"На відміну від домашніх котиків ці тварини – агресивні й зовсім не лагідні. Вони б’ються за свою територію, гарчать на інших самців, можуть погиркати й на полярників", - зазначають полярники.
Фото: Національний антарктичний науковий центр
Крім того науковці заспокоїли любителів пінгвінів, зазначивши, що морські котики не їдять цих птахів, а харчуються переважно крилем, рибою та кальмарами. Але своєю чергою стають здобиччю косаток і морських левів.
Фото: Національний антарктичний науковий центр
"Колись цей вид тюленів активно добували через їхнє цінне хутро. Але з часу підписання Договору про Антарктику вони, як і всі інші тварини крижаного континенту, знаходяться під захистом, і їх турбувати не можна", - розповіли спеціалісти.
Фото: Національний антарктичний науковий центр
- 25 квітня відзначають Всесвітній день пінгвінів: українські полярники з цієї нагоди показали пінгвінів, які гніздують біля станції "Академік Вернадський", і розповіли про їхні особливості.
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