У Всесвітній день пінгвінів українські полярники показали птахів, які гніздують біля станції "Академік Вернадський"

Про це поінформував Національний антарктичний науковий центр.

Науковці розповіли, що загалом у світі налічується 18 видів пінгвінів, з яких 5 можна побачити в Антарктиці. Серед них три види гніздують безпосередньо в районі української станції "Академік Вернадський".

Види, які мешкають в околицях української станції, належать до одного роду Pygoscelis:

Pygoscelis papua – субантарктичний пінгвін

Pygoscelis antarcticus – антарктичний пінгвін

Pygoscelis adeliae – пінгвін Аделі

Як розповідають полярники, ці види мають спільні риси. Зокрема, всі вони починають шлюбний сезон антарктичною весною. Ці птахи будують гнізда з камінців і відкладають переважно по два яйця, рідше може бути одне або три. Пташенята з'являються на світ вже трохи більше, ніж за місяць.

"В усіх видах обидва партнери відповідально ставляться до батьківства: по черзі висиджують яйця, а потім – оберігають та годують пташенят. Також у них однакові вороги, зокрема морські леопарди та поморники", - розповідають науковці.

З відмінного у цих пінгвінів перш за все зовнішність. Субантарктичні пінгвіни найбільші та найяскравіші: вони мають зріст до 81 см, червоний дзьоб, білі плями над очима та немов одягнені у фрак. Антарктичні пінгвіни дещо менші, вони мають зріст до 77 сантиметрів та вирізняються тонкою чорною смугою посеред підборіддя. Пінгвіни Аделі, зростом до 75 см, - наймініатюрніші. Вони мають повністю чорну голову та біло-блакитні очі.

"Крім того, субантарктичні пінгвіни – теплолюбні, а інші види навпаки надають перевагу холодним умовам. Пінгвіни Аделі гніздують на узбережжі всього континенту, тоді як інші Pygoscelis прив'язані до островів або півострова. Наприклад, на нашому острові Галіндез цього сезону була рекордна кількість субантарктичних пінгвінів – до 7 тис. Водночас з "адельок" гніздували лише 2 пари, а гнізд антарктичних пінгвінів не виявили взагалі", - додали науковці.

Полярники зауважили, що в районі станції "Академік Вернадський" нечасто можна зустріти сусідство цих трьох видів. Українські біологи спостерігали щорічне гніздування поруч і успішне виведення пташенят усіх видів лише на острові Бут.