Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Наука У Всесвітній день пінгвінів українські полярники показали птахів, які гніздують біля станції "Академік Вернадський"

У Всесвітній день пінгвінів українські полярники показали птахів, які гніздують біля станції "Академік Вернадський"

25 квітня, 2024 четвер
12:30
Наука Субантарктичний пінгвін

У четвер, 25 квітня, відзначають Всесвітній день пінгвінів: українські полярники з цієї нагоди показали пінгвінів, які гніздують біля станції "Академік Вернадський", і розповіли про їхні особливості

  • Субантарктичний пінгвін
  • Антарктичний пінгвін
  • Пінгвін Аделі
  • Пінгвін Аделі
  • Субантарктичний пінгвін
  • Антарктичний пінгвін
  • Антарктичний пінгвін

Про це поінформував Національний антарктичний науковий центр.

Науковці розповіли, що загалом у світі налічується 18 видів пінгвінів, з яких 5 можна побачити в Антарктиці. Серед них три види гніздують безпосередньо в районі української станції "Академік Вернадський". 

Види, які мешкають в околицях української станції, належать до одного роду Pygoscelis:

  • Pygoscelis papua – субантарктичний пінгвін
  • Pygoscelis antarcticus – антарктичний пінгвін
  • Pygoscelis adeliae – пінгвін Аделі

Як розповідають полярники, ці види мають спільні риси. Зокрема, всі вони починають шлюбний сезон антарктичною весною. Ці птахи будують гнізда з камінців і відкладають переважно по два яйця, рідше може бути одне або три. Пташенята з'являються на світ вже трохи більше, ніж за місяць. 

"В усіх видах обидва партнери відповідально ставляться до батьківства: по черзі висиджують яйця, а потім – оберігають та годують пташенят. Також у них однакові вороги, зокрема морські леопарди та поморники", - розповідають науковці. 

З відмінного у цих пінгвінів перш за все зовнішність. Субантарктичні пінгвіни найбільші та найяскравіші: вони мають зріст до 81 см, червоний дзьоб, білі плями над очима та немов одягнені у фрак. Антарктичні пінгвіни дещо менші, вони мають зріст до 77 сантиметрів та вирізняються тонкою чорною смугою  посеред підборіддя. Пінгвіни Аделі, зростом до 75 см, - наймініатюрніші. Вони мають повністю чорну голову та біло-блакитні очі.

"Крім того, субантарктичні пінгвіни – теплолюбні, а інші види навпаки надають перевагу холодним умовам. Пінгвіни Аделі гніздують на узбережжі всього континенту, тоді як інші Pygoscelis прив'язані до островів або півострова. Наприклад, на нашому острові Галіндез цього сезону була рекордна кількість субантарктичних пінгвінів – до 7 тис. Водночас з "адельок" гніздували лише 2 пари, а гнізд антарктичних пінгвінів не виявили взагалі", - додали науковці. 

Полярники зауважили, що в районі станції "Академік Вернадський" нечасто можна зустріти сусідство цих трьох видів. Українські біологи спостерігали щорічне гніздування поруч і успішне виведення пташенят усіх видів лише на острові Бут. 

  • Цього сезону (вересень – квітень) українські полярники нарахували рекордну кількість субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез – понад 7 тисяч. Вони пояснили, з чим пов'язане зростання популяції птахів. 
Теги:
Світ
Україна
Антарктика
Читайте також:
Карта. Авдіївка_2404
Автор Богдан Бачинський
24 квітня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 17-24 квітня: Тактичні невдачі на фронті vs стратегічні перемоги у війні
24 квітня, 2024 середа
Згурець назвав пріоритетні цілі для застосування ATACMS
ID-картка, паспорт
25 квітня, 2024 четвер
У МЗС прокоментували постанову уряду про те, що чоловіки призовного віку зможуть отримати паспорти лише в межах України
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.45
    Купівля 39.45
    Продаж 39.92
  • EUR
    Купівля 42.22
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
25 квітня
14:03
Алек Болдвін
Болдвін втрапив у скандал із блогеркою, яка вимагала від нього сказати "Свободу Палестині"
14:00
OPINION
Ольга Лень
Дипломати vs ухилянти: Паспорт для багатьох — інструмент для шари
13:57
Лаурінас Кащюнас
Литва може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, - міністр оборони Кащюнас
13:57
Оновлено
Загинули двоє військових: ДБР розслідує вибух у Миколаєві
13:37
Рада ухвалила законопроєкт про регулювання зайнятості домашніх працівників
13:34
Оновлено
у Омську горять нафтопродукти
У російському Омську горіли три ємності з нафтопродуктами
13:26
Оновлено
Богдан Львов
Апеляційний суд розглядає оскарження ВСУ про поновлення судді Львова на посаді
13:25
посол Королівства Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен
"Не лише літаки й пілоти": посол Данії про обіцяний пакет із F-16, який Україна має отримати влітку
13:19
Ексклюзив
Мобілізація людей з інвалідністю
Правозахисниця роз'яснила процедуру отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок бойових дій
13:16
Олександр Лукашенко
Лукашенко назвав основним реальним ризиком для Білорусі "гарячу точку в Україні"
13:08
Херсон
Подружжя агентів ФСБ отримало 15 років тюрми за наведення ракет РФ на лікарню в Херсоні
13:08
військовий квиток, мобілізація
Українці за кордоном зможуть оновити військово-облікові дані в консульських установах: подробиці
12:55
Адмірал Тоні Радакін
Україна зможе збільшити кількість дальніх атак по території Росії, - голова ЗС Британії
12:52
На фото: Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna
Вийшов перший спільний кліп Артема Пивоварова та Klavdia Petrivna "Барабан"
12:50
Інфографіка
військовий квиток, мобілізація
Соціологи з'ясували, в якому регіоні України найбільш поширене прагнення уникнути мобілізації
12:48
Росія продовжує продукувати фейки
"Конгрес США прирік 500 тис. українців на смерть або важкі поранення": добірка фейків у світі за 25 квітня
12:39
Напад РФ на будь-яку країну НАТО призведе до неминучої поразки Кремля, - Сікорський
12:30
TikTok
"Війна закінчиться 18 травня": у Центрі стратегічних комунікацій спростували нове "передбачення" з TikTok
12:10
руйнування
Виплати за програмою єВідновлення погодили для понад 65 тис. українців
12:07
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 квітня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
12:02
OPINION
Володимир В'ятрович
Консульські репресії: від цього виграє тільки Росія
12:01
Новини компаній
на фото Якоб Ааруп-Андерсен і Володимир Зеленський
СЕО Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен зустрівся з президентом України
12:00
Огляд
Православна церква України
Чи можна жінкам ходити в храм у штанях та без хустки: що насправді прописано в Святому Письмі. Пояснення від ПЦУ
11:48
На фото: Постер фільму "Я, "Побєда" і Берлін"
Український фільм "Я, "Побєда" і Берлін" за повістю Скрябіна вийде в прокат у Польщі
11:40
електроенергія
Україна четвертий день поспіль залучає аварійну допомогу з Європи: ситуація в енергосистемі станом на 25 квітня
11:37
Ексклюзив
Росіяни втратили спокій у Криму: військовий експерт Селезньов про наявність ATACMS у ЗСУ
11:31
Ілля Вітюк
НАБУ перевіряє дані про елітну нерухомість голови департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка
11:23
Огляд
світ, міжнародний огляд
Україна досі не виробила плану перемоги, а Лондон продовжує фінансувати Кремль через купівлю нафти. Акценти світових ЗМІ 25 квітня
11:16
КНДР, Північна Корея
ЄС готує санкції проти суден, що возять зброю з КНДР до РФ, і танкерів - порушників стелі цін на нафту, - Reuters
11:15
Тимур Іванов, Володимир Путін та Сергій Шойгу (зліва - направо)
Арешт заступника Шойгу став найсерйознішим скандалом в міноборони РФ з 2012 року, - британська розвідка
11:12
на фото готель "Україна"
Готель "Україна" в Києві внесли до списку об'єктів приватизації
10:40
Оновлено
Наслідки удару по Черкащині 25.04.24
РФ атакувала Черкащину: 6 постраждалих, пошкоджено критичну інфраструктуру
10:20
прикордонник
На Сумщині прикордонники відбили наступ російської ДРГ
10:16
Оновлено
РФ ветувала резолюцію Радбезу ООН про недопущення гонки озброєнь у космосі. Білий дім відреагував
10:12
Дональд Трамп
Аризона звинуватила 18 соратників Трампа у спробі зірвати президентські вибори
10:04
Анонс
Онлайн-інкубатор для стартапів з соціальною метою StartUp4Good
Онлайн-інкубатор для стартапів із соціальною метою StartUp4Good: триває прийом заявок
10:00
OPINION
Тарас Загородній
Як змусити Захід прийняти Україну в НАТО без умов?
09:48
Сі Цзіньпін та Путін
Китай обрав сторону й не може претендувати на нейтралітет у війні між РФ та Україною, - посол США в НАТО
09:44
Ексклюзив
Карта. Бахмут_2404
Відчувається, що в росіян уже теж не вистачає боєприпасів: боєць ЗСУ про ситуацію біля Часового Яру
09:23
Китай утримує в порту судно "Ангара"
Китай пустив у порт судно, що постачало зброю з КНДР до Росії, - Reuters
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV