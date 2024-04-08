"По 500 пінгвінів на кожного полярника": вчені пояснили зростання популяції птахів біля "Вернадського"

Про це поінформував Національний антарктичний науковий центр.

"Потепління та зменшення площі морського льоду в Антарктиці призводить до міграції тварин, які захоплюють нові, раніше не заселені певними видами території", - зазначили вчені.

Зазначається, що до 2007 року субантарктичні пінгвіни взагалі не гніздували біля "Вернадського". Для них там було холодно, через кригу вони не могли ефективно полювати. Однак після початку потепління пінгвіни стали заселяти й ці території.

"Уже 2020 року кількість субантарктичних пінгвінів на острові становила 3,5 тис., а 2024 року зросла вдвічі й перетнула позначку в 7 тисяч. Враховуючи, що нині українські експедиції мають 14 учасників, то виходить по 500 пінгвінів на одного полярника/полярницю", - розповіли науковці.

Загалом цього сезону українські біологи нарахували біля "Вернадського":

9 колоній теплолюбних субантарктичних пінгвінів фз загальною кількістю 35 тис.

3 колонії холодолюбних пінгвінів Аделі з загальною кількістю до 5 тис.

трохи більш як 50 особин антарктичних пінгвінів, які полюбляють транзитну зону між Субантарктикою та Антарктикою.

Науковці зазначають, що це очевидна ознака зміни клімату в Антарктиці. Наявність там пінгвінів сприятиме поширенню антарктичної рослинності та появі таких хижаків, як морські леопарди та поморники (скуа).