"Свідчення потепління": українські науковці виявили новий вид рослин біля станції "Академік Вернадський"

Про це Національний антарктичний науковий центр повідомив 28 березня.

Йдеться про печіночник - маршанцію південну (Marchantia berteroana).

Рослину виявив учасник сезонної експедиції, керівник відділу біології та екології НАНЦ Іван Парнікоза на північно-східному мисі острова Дарбу. Ця локація відома з архівних джерел: у 1980-х британські дослідники вивчали тут рідкісні види мохів і досить ґрунтовно описали місцеву рослинність. Поруч із мохами, які шукав дослідник, він виявив великі зелені площі нового виду, яких вочевидь не було там під час експедиції британців.

"Маємо факт проникнення нового виду рослин в околиці "Вернадського". Пізніше цей печіночник українські біологи знайшли також на острові Бут – найпівнічнішому в нашому районі Аргентинських островів – півострова Київ", - зазначили науковці.

"Дослідники відзначають, що поява нового виду може бути черговим підтвердженням потепління в регіоні. Адже печіночники – досить теплолюбні й раніше росли у значно сприятливіших для них регіонах морської Антарктики. Якщо ж нині вони поширилися в район "Вернадського", то для них тут теж стали кращі умови", - додали в науковій установі.

Там зауважили, що в Україні можна побачити родича південної маршанції – маршанцію мінливу (Marchantia polymorpha). Водночас її наявність в Антарктиці наразі не підтверджена.