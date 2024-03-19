В ООН оголосили червоний рівень тривоги через рекордне потепління

Про це повідомляє Reuters.

Метеорологічне агентство ООН заявило у своєму щорічному звіті "Стан глобального клімату", що середні температури досягли найвищого рівня за 174 роки спостережень, сягнувши на 1,45°C вище доіндустріального рівня.

У ВМО зазначили, що температура океану також досягла найтепліших показників за 65 років спостережень. Протягом року понад 90% морів зазнали сильної спеки, що завдало шкоди продовольчим системам.

"Спільнота ВМО б'є на сполох перед світом", - наголосила Генеральний секретар ВМО Селеста Сауло. - Те, що ми спостерігали у 2023 році, особливо з безпрецедентним потеплінням океану, відступом льодовиків і втратою антарктичного морського льоду, викликає особливе занепокоєння".

Окремо вона відзначила, що потепління океану викликає особливе занепокоєння, оскільки воно є "майже незворотнім". За її словами, "це пов'язано з особливостями води, яка зберігає тепло довше, ніж атмосфера".

Керівник відділу моніторингу клімату ВМО Омар Баддур заявив, що існує "висока ймовірність" того, що 2024 рік встановить нові теплові рекорди, оскільки наступний рік після Ель-Ніньо зазвичай є ще теплішим.