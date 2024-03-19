У 10 разів перевищують ліміти ВООЗ: екологи назвали 100 міст із найбруднішим повітрям

Про це повідомляє CNN з посиланням на звіт IQAir.

Згідно з новим звітом, вирішальну роль у погіршенні якості повітря, що загрожує здоров'ю мільярдів людей по всьому світу, відіграє кліматична криза.

Компанії IQAir, яка відстежує якість повітря в усьому світі, заявила, що 83 найбільш забруднені міста знаходяться в Індії, і всі вони перевищують норми ВООЗ більш ніж у 10 разів.

"Ми бачимо, що забруднення повітря впливає на кожну сферу нашого життя, - зазначив генеральний директор IQAir Global Френк Хаммес. - І, як правило, в деяких з найбільш забруднених країн воно, ймовірно, віднімає від трьох до шести років життя людей. А перед тим це призведе до багатьох років страждань, яким можна цілком запобігти, якщо покращити якість повітря".

Згідно з результатами дослідження, минулого року Бегусарай, місто з півмільйонним населенням у північному індійському штаті Біхар, було визнано найбільш забрудненим містом у світі із середньорічною концентрацією дрібнодисперсного пилу PM2,5 у 118,9 - у 23 рази більше, ніж рекомендовано ВООЗ.

За ним у рейтингу IQAir слідують індійські міста Гувахаті, штат Ассам, Делі та Мулланпур, штат Пенджаб.

Найбільш забрудненими регіонами світу стали Центральна та Південна Азія, де розташовані всі чотири найбільш забруднені країни світу: Бангладеш, Пакистан, Індія та Таджикистан.

Зокрема, як стверджують екологи, 29 з 30 найбільш забруднених міст Південної Азії знаходяться в Індії, Пакистані та Бангладеш.

За даними IQAir, 92,5% з 7 812 населених пунктів у 134 країнах, регіонах і територіях, де компанія проаналізувала середню якість повітря за 2023 рік, перевищили нормативи ВООЗ щодо PM2,5.

Лише 10 країн і територій мали "здорову" якість повітря: Фінляндія, Естонія, Пуерто-Ріко, Австралія, Нова Зеландія, Бермудські острови, Гренада, Ісландія, Маврикій та Французька Полінезія.