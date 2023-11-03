Рівень забрудненості повітря в індійському Делі перевищив допустиму норму ВООЗ у 100 разів

Про це пише The Guardian.

Індекс якості повітря в місті майже досяг позначки 500, що у 100 разів перевищує межу, яку Всесвітня організація охорони здоров'я вважає прийнятною. З огляду на це у місті позакривали школи й заборонили другорядне будівництво.

Якість повітря в Делі погіршилася за останній тиждень через різке зростання кількості підпалів фермерами у сусідніх штатах Хар'яна та Пенджаб своїх полів під час посівного сезону, посиленням вітрів, які принесли речовини-забрудники у Делі, та падінням температури.

"У неділю в штаті Пенджаб кількість пожеж на фермах зросла на 740%, причому за один день їх було зареєстровано понад тисячу", - пише видання.

Іншими причинами забруднення в місті є викиди автомобілів, будівництво та спалювання сміття на заводах.

ЗМІ зазначає, що Делі, де проживає близько 33 млн людей, регулярно входить до рейтингу найбільш забруднених міст у світі та, за прогнозами Інституту енергетичної політики Чиказького університету, життя жителів Делі може скоротитися на 11,9 року через погане повітря, яким вони дихають. Лікарі вже зараз вказують на проблеми з диханням, які виникли у багатьох мешканців індійської столиці. Медики радять людям не виходити з дому без нагальної потреби та носити захисні маски.