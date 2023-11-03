Рівень забрудненості повітря в індійському Делі перевищив допустиму норму ВООЗ у 100 разів
3 листопада якість повітря в Делі досягла критичного рівня, місто огорнув токсичний смог, який став щорічною катастрофою для індійської столиці
Про це пише The Guardian.
Індекс якості повітря в місті майже досяг позначки 500, що у 100 разів перевищує межу, яку Всесвітня організація охорони здоров'я вважає прийнятною. З огляду на це у місті позакривали школи й заборонили другорядне будівництво.
Якість повітря в Делі погіршилася за останній тиждень через різке зростання кількості підпалів фермерами у сусідніх штатах Хар'яна та Пенджаб своїх полів під час посівного сезону, посиленням вітрів, які принесли речовини-забрудники у Делі, та падінням температури.
"У неділю в штаті Пенджаб кількість пожеж на фермах зросла на 740%, причому за один день їх було зареєстровано понад тисячу", - пише видання.
Іншими причинами забруднення в місті є викиди автомобілів, будівництво та спалювання сміття на заводах.
ЗМІ зазначає, що Делі, де проживає близько 33 млн людей, регулярно входить до рейтингу найбільш забруднених міст у світі та, за прогнозами Інституту енергетичної політики Чиказького університету, життя жителів Делі може скоротитися на 11,9 року через погане повітря, яким вони дихають. Лікарі вже зараз вказують на проблеми з диханням, які виникли у багатьох мешканців індійської столиці. Медики радять людям не виходити з дому без нагальної потреби та носити захисні маски.
- Наприкінці жовтня уряд Делі розпочав антипилову кампанію для стримування забруднення, наклавши обмеження на будівельні роботи, а також скерувавши поливальні машини, щоб спробувати очистити повітря від пилу.
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