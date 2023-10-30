Якість повітря у столиці Індії впала до найнижчого рівня за останній рік

Про це повідомляє Reuters.

У Інституті енергетичної політики Чиказького університету заявили, що Нью-Делі є найбільш забрудненим мегаполісом у світі, і, як наслідок, середня тривалість життя скоротилася більш ніж на 10 років, додавши, що на Індію припадає близько 59% світового зростання забруднення з 2013 року.

"Делі стикається з найгіршими рівнями забруднення в цьому сезоні, і ситуація навряд чи покращиться в найближчі кілька днів", - сказав високопоставлений чиновник системи моніторингу SAFAR Міністерства наук про Землю.

Уряд Делі розпочав антипилову кампанію для стримування забруднення, наклавши обмеження на будівельні роботи, а також відправивши поливальні машини, щоб спробувати очистити повітря від пилу.

"Але індекс якості повітря у місті з 20-мільйонним населенням, де мало хто користується очисниками повітря або носить маски для захисту, зріс до 346 за 500-бальною шкалою, що свідчить про "дуже погані" умови забруднення, згідно з даними міністерської Системи прогнозування та дослідження якості повітря та погоди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що все, що вище 60, вважається шкідливим для здоров'я. За даними уряду, в деяких частинах міста індекс якості повітря перевищив позначку 400, що свідчить про "сильний" рівень забруднення.

Індекс вимірює рівень частинок PM2.5, які можуть потрапляти глибоко в легені, викликаючи смертельні недуги, такі як серцево-судинні захворювання та рак.

За словами представника SAFAR, спалювання стерні на полях у сусідніх регіонах, хоча і в меншій кількості, ніж торік, сприяє забрудненню в столиці, додавши, що проблема загострюється через різке послаблення вітру.

Понад 10 мільйонів автомобілів у столиці, більше, ніж у будь-якому іншому місті Індії, ускладнюють проблему своїми вихлопними газами.