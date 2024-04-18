В Україну після року роботи в Антарктиці повернулася 28-ма експедиція

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Зимівники подолали тривалий шлях. З української антарктичної станції "Академік Вернадський" до Чилі їх доправило наше судно "Ноосфера". У протоці Дрейка полярників застала найбільш штормова погода за весь час антарктичних місій під прапором України. З Чилі полярники дісталися літаками Польщі, а вже звідти автобусом приїхали в Україну.

Фото: Анна Торгоненко / facebook.com/AntarcticCenter

28-ма Українська антарктична експедиція працювала на станції "Академік Вернадський" упродовж року. Команда проводила геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, а також підтримувала життєдіяльність станції.

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Зокрема, науковці спостерігали за магнітним полем Землі, іоносферою, глобальною грозовою активністю, озоновим шаром, кліматом, живим світом Антарктики тощо. Експедиція значно розширила географію польових досліджень у морі та змогла провести повніші спостереження за птахами та ссавцями завдяки вдосконаленню зв'язку й логістики, а також використанню дронів.

Очолював 28-му УАЕ полярник-рекордсмен Богдан Гаврилюк, який був у десятій зимівлі. Між нинішньою та попередньою експедиціями він захищав Україну, а після повернення знову піде на службу.