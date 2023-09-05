Наукові роботи доньки Путіна продовжують публікувати в США і Швейцарії, - ЗМІ

Про це повідомляє телеграм-канал Можем объяснить.

Воронцова має ступінь кандидата медичних наук і спеціалізується на ендокринології.

За даними видання, її публікації можна знайти на сайті московського університету "Істина", де зібрані наукові тексти усіх працівників вишу.

"Вона пише статті з ендокринології та медицини в американських і швейцарських видавництвах: The Endocrine Society і MDPI Publishing. У 2022 і 2023 році вийшли чотири тексти Воронцової", - йдеться в матеріалі.

Фото: скрін

Повідомляється, що три зі статей були опубліковані після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Донька Путіна пише статті не сама, а разом з колегами з Московського державного університету, особливо з факультету фундаментальної медицини, де вона є заступником декана з 2022 року.

Водночас Воронцова перебуває під санкціями США, Євросоюзу і Британії із квітня минулого року.

Як розповів редактор науково-популярного журналу на умовах анонімності, санкції не забороняють публікуватися, а видавництва можуть навіть платити гонорари, але найчастіше це роблять автори.

"Відбір влаштований так, що статтю рецензують перед публікацією люди, які знають, які перевіряють її на науковість. Видавництво MDPI Publishing існує всього з середини 1990-х, і це журнали з відкритим доступом, що ознака не дуже солідна. Хороші наукові журнали - це великий бізнес, де за кожну статтю читач заплатить $20-30. А ось The Endocrine Society - крута, хороша організація", - прокоментував редактор і додав, що публікація за авторством доньки російського диктатора може вплинути на репутацію видавництва.