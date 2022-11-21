Нова Зеландія ввела санкції проти дочок Путіна та ще 20 росіян і білорусів
Нова Зеландія запровадила нові санкції щодо 22 російських та білоруських громадян і низки російських підприємств нафтогазового та сталеливарного сектору
Про це йдеться на сайті уряду Нової Зеландії.
"Нова Зеландія вперше виступила проти можновладців та багатіїв Росії, запровадивши санкції проти політичної та економічної еліти у березні цього року, після чого у травні та вересні були введені подальші санкції", - пояснила Нанаї Махута, голова МЗС.
Санкції зараз спрямовані проти 22 членів еліти, які надають підтримку незаконному вторгненню в Україну і які були винагороджені за свою лояльність багатством і впливом.
"Росія покладається на постійну підтримку тих, хто має владу та вплив, оскільки вона продовжує своє незаконне та невиправдане вторгнення в Україну", - підкреслила Махута.
Під санкції потрапили доньки Путіна - Марія Воронцова та Катерина Тихонова, дружина та діти прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова (вже під санкціями), голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, а також дружина та син президента Білорусі Олександра Лукашенка (вже під санкціями).
"Також під санкції потрапили чотири юридичні особи, які мають економічне або стратегічне значення для Росії в нафтогазовій, сталеливарній та транспортній галузях, а також у системах радіолокаційного та електронного обладнання", - додали в уряді.
- Нагадаємо, уряд Нової Зеландії після масованих ракетних обстрілів України 10 жовтня наклав санкції на російського олігарха-мільярдера Олександра Абрамова та 50 російських олігархів
- Крім того, 31 жовтня міністерка закордонних справ Нової Зеландії Нанайя Махута оголосила про введення санкцій проти 14 росіян та 7 компаній, серед яких пропагандистські ЗМІ та члени ПВК Вагнера
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