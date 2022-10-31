Про це повідомляється на урядовому порталі країни.

Зазначається, що до санкційної групи ввійшли військовослужбовці, оборонні та воєнні організації та їх керівники, а також російські "дезінформаційні агенції". Під санкції попала інформаційна агенція "ІнфоРос" та кримське пропагандистське видання NewsFront.

"Сюди (в санкційну групу - прим.ред) входять керівники та акціонери компаній, які розробляють і виготовляють ракети та вогнепальну зброю, а також члени неонацистських воєнізованих угруповань, пов’язаних з ПВК Вагнера", - йдеться у повідомленні.

Наная Махута наголосила, що Нова Зеландія засуджує обстріли Росією українських енергоструктур та заявляє, що РФ разом зі своїм оборонним сектором несе відповідальність за порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

У повідомленні йдеться, що країна наклала санкції на понад 1200 фізичних та юридичних осіб, а також запровадила безпрецедентні торговельні заходи, які призвели до різкого скорочення експорту з країною-агресоркою.

Раніше уряд Нової Зеландії після масованих ракетних обстрілів України 10 жовтня наклав санкції на 51 російського олігарха, серед яких - Олександр Абрамов.

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