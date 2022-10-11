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Нова Зеландія запровадила санкції проти 51 російського олігарха, серед яких - Олександр Абрамов

11 жовтня, 2022 вiвторок
08:27
Світ Нова Зеландія

Уряд Нової Зеландії після масованих ракетних обстрілів України 10 жовтня наклав санкції на російського олігарха-мільярдера Олександра Абрамова

Про це повідомляє nzherald.co.nz.

Так, новий пакет санкцій запровадили проти 51-го російського олігарха, серед яких - Абрамов. Також під санкції потрапили 24 проросійські чиновники, які підтримали анексію тимчасово окупованих територій України.

Абрамов володіє будинком вартістю 50 млн доларів у затоці Хелена-Бей у Нортланді. У березні флотилія миру, що складається з яхт, шлюпок і байдарок, зібралася, щоб закликати його чинити тиск на Володимира Путіна задля припинення війни. 

У рамках санкцій Абрамову та його найближчим родичам буде заборонено подорожувати до Нової Зеландії, а їхнім літакам і суднам буде заборонено заходити в повітряний простір і порти цієї країни. Сам Абрамов нині не перебуває в Новій Зеландії та не був там щонайменше з 2020 року. 

Накласти санкції на російського олігарха Абрамова планували ще в травні 2022-го, однак до сьогодні оцінювали його вплив на населення та економіку Нової Зеландії.

"Я врахувала його зв'язки з місцевою економікою та вплив, який застосування повних санкцій мало б на малий бізнес і засоби існування, пов'язані з його бізнес-інтересами", - сказала міністерка іноземних справ Нової Зеландії Наная Махута.

Зазначається, що при введені повного пакета санкцій більше б постраждали новозеландці, аніж Абрамов, який вклав у розвиток країни лише невеличку частину свого статку.

"Метою наших санкцій є тиск на Росію, а не покарання невинних новозеландців. Ми сподіваємося, що виважені дії, які ми вживаємо, спонукатимуть пана Абрамова висловити занепокоєння щодо війни Росії проти України", - наголошує Махута.

За її словами, точно не відомо, скільки новозеландців постраждає від введення санкцій проти Абрамова, оскільки неможливо прослідкувати всі його ділові зв'язки в цій країні. Однак число тих мешканців країни, які потраплять під вплив санкції проти російського олігарха, досягає сотень. Утім, Махута наголошує, що жодна людина, яка має зв'язки з Абрамовим, не надсилає гроші РФ.

До санкційного списку потрапила компанія Evraz, співзасновником і виконавчим директором якої був Абрамов. Вона виробляє 25% коліс та залізничних ліній у Росії.

Також наразі розглядається питання видворення російського посла з Нової Зеландії. 

Крім того, було введене обмеження на експорт та імпорт певних категорій товарів. Серед них - новозеландське вино та морепродукти, російська горілка та ікра, нафта, газ. Імпорт між Росією і Новою Зеландією скоротився з квітня, коли були накладені перші санкції, на 75%.

  • 8 жовтня Бельгія утрималася під час голосування щодо нового пакету санкцій ЄС проти Росії, побоюючись наслідків обмежень, що б'ють по сталеливарному сектору.

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Росія
санкції проти Росії
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