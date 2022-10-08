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Бельгія утрималася під час голосування за нові санкції ЄС проти Росії

8 жовтня, 2022 субота
10:58
Світ Бельгія

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що утримався під час голосування щодо нового пакету санкцій ЄС проти Росії, побоюючись наслідків обмежень, що б'ють по сталеливарному сектору

Про це повідомляє Le Soir з посиланням на заяву прем’єр-міністра Бельгії Александра де Кроо.

"Питання в тому, як ми можемо зберегти солідарність європейських країн і нашого населення, щоб і надалі підтримувати Україну. Звичайно, військові успіхи, яких досягла Україна, сприяють… але якщо економічна ціна стане вкрай високою і люди втратять роботу, то стане важко", – сказав він.

Він водночас додав, що Бельгія вирішила не блокувати ухвалення нового санкційного пакета, а утрималася під час голосування, бо "ми не хочемо порушувати європейську солідарність".

  • 6 жовтня Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти РФ. Серед найголовніших обмежень – встановлення граничної ціни на нафту. Обмеження передбачають зокрема заборону на імпорт сталеливарної продукції, що викликало опір у Бельгії, чиї заводи залежать від російської сировини. Також саме за наполягання брюссельської сторони ЄС не включив до восьмого пакета санкцій алмазодобувного гіганта "Алросу".

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Новини
Бельгія
санкції ЄС проти Росії
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