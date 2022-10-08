Про це повідомляє Le Soir з посиланням на заяву прем’єр-міністра Бельгії Александра де Кроо.

"Питання в тому, як ми можемо зберегти солідарність європейських країн і нашого населення, щоб і надалі підтримувати Україну. Звичайно, військові успіхи, яких досягла Україна, сприяють… але якщо економічна ціна стане вкрай високою і люди втратять роботу, то стане важко", – сказав він.

Він водночас додав, що Бельгія вирішила не блокувати ухвалення нового санкційного пакета, а утрималася під час голосування, бо "ми не хочемо порушувати європейську солідарність".

6 жовтня Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти РФ. Серед найголовніших обмежень – встановлення граничної ціни на нафту. Обмеження передбачають зокрема заборону на імпорт сталеливарної продукції, що викликало опір у Бельгії, чиї заводи залежать від російської сировини. Також саме за наполягання брюссельської сторони ЄС не включив до восьмого пакета санкцій алмазодобувного гіганта "Алросу".

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