Про це президент Литви заявив у фейсбуці.



"Я не сумніваюся, що пара танцюристів на льоду була чудовими спортсменами, але заслуги перед державою Литва, за які вони були оцінені ще у 2000 році, були перекреслені цинічним актом участі в комерційному заході в Сочі під час того, як у вирі української війни ллється кров невинних людей. У кращому випадку це політична сліпота, в гіршому – плювок у пам’ять про вбитих немовлят, дітей, жінок і людей похилого віку", - написав Науседа.

Він також нагадав, що Маргарита Дроб'язко отримала громадянство Литовської Республіки у 1993 році у винятковому порядку.

"У нинішньому контексті це виглядає як жалюгідний фарс. Закони не передбачають зворотного – позбавлення громадянства у винятковому порядку за осквернення імені Литви? Тому потрібно ініціювати законодавчі зміни. Демократія повинна мати можливість захищати себе, інакше вона вже не демократія", - додав Науседа.

Цьому передувала публікація в інстаграмі Тетяни Навки, дружини путінського речника Дмитра Пєскова. У дописі Навка розповіла, що Дробʼязко та Ванагас в серпні та вересні візьмуть участь у її шоу "Лебедине озеро" в Сочі.