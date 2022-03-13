Навальний назвав Путіна "шаленим маніяком" й просить росіян виходити на площі

З таким закликом один з лідерів російської опозиції, політв'язень та антикорупціонер Олексій Навальний звернувся через адвокатів до громадян РФ. Його заяву оприлюднено в інстаграмі політика, розповідає Еспресо.TV.



"Шаленого маніяка Путіна швидше за все зупинить зараз народ Росії, якщо виступить проти війни", - наголосив опозиціонер, визнавши при цьому, що це не вийде зробити відразу.



"Це важкий марафон. Боротьба на виснаження. Зі страхом та арештами. Але це точно не марна боротьба. Чи не символічний жест відчаю", - зазначив Навальний.



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При цьому він спирається на останні соціологічні дані.



"Подивіться навіть офіційну, придворну соціологію. Вони кажуть: 71% за війну, 29% проти. Навіть якщо ми повіримо, виходить, що на старті антивоєнний рух підтримує кожен третій. І це до того, як війна вдарила і по нас – санкціями та економічною катастрофою. До головного жаху війни - домовин з синами, що повертаються до матерів", - пояснив Олексій Навальний.



"Треба кожні вихідні виходити на антивоєнні мітинги, навіть якщо здається, що всі або виїхали (з РФ - ред.), або злякалися. Навіть якщо ви віч-на-віч, ви - той, до якого можна приєднатися. Ви основа руху проти війни та смерті. Ви – найважливіша людина на планеті.



13 березня, 14.00 головна площа вашого міста", - підсумував Навальний.





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