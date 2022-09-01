Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, наразі навчання пройшли понад 4 тисячі військовослужбовців ЗСУ для виконання завдань на іноземних зразках озброєння та військової техніки у 14 країнах-партнерах.

"З цього особового складу понад 2 тисяч військовослужбовців-артилеристів, по 500 фахівців із використання реактивних систем залпового вогню та протиповітряної оборони, майже 200 осіб з експлуатації та технічного обслуговування протитанкових засобів, близько 100 фахівців з експлуатації та технічного обслуговування радіолокаційних систем", - сказав Громов на брифінгу в Києві в четвер.

Відзначимо, що найпершою та найбільш активною країною, яка вишколювала українських військових стала Велика Британія.

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