Навчитися долати страх
Опанування страху — нормальної реакції на загрозу — одна з найважливіших передумов перемоги
Програє той з учасників протистояння, який дозволить страху визначати дії.
Опанування страху — нормальної реакції на загрозу — одна з найважливіших передумов перемоги.
Можна виправдати оптимістичні тези про "два/три тижні" у перші два/три тижні війни — вони допомогли опанувати першу хвилю страху, не дали перерости їй у масову паніку. Але ефективність такого підходу давно позаду.
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Зараз головним завданням інформаційної політики має бути навчити суспільство долати страх, тверезо оцінюючи реальність, а не втікати від неї. Адже втекти неможливо, вона обовʼязково розірве вигаданий, ілюзорний світ. І на той момент страх, як природна реакція на зіткнення із нею, не має визначати наші дії.
Давид переміг не тому, що уявляв, яким маленьким і слабким є Голіаф.
Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.
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