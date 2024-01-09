Програє той з учасників протистояння, який дозволить страху визначати дії.

Опанування страху — нормальної реакції на загрозу — одна з найважливіших передумов перемоги.

Можна виправдати оптимістичні тези про "два/три тижні" у перші два/три тижні війни — вони допомогли опанувати першу хвилю страху, не дали перерости їй у масову паніку. Але ефективність такого підходу давно позаду.

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Зараз головним завданням інформаційної політики має бути навчити суспільство долати страх, тверезо оцінюючи реальність, а не втікати від неї. Адже втекти неможливо, вона обовʼязково розірве вигаданий, ілюзорний світ. І на той момент страх, як природна реакція на зіткнення із нею, не має визначати наші дії.

Давид переміг не тому, що уявляв, яким маленьким і слабким є Голіаф.

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Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.

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