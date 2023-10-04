"Навіть одна ракета HIMARS спричинила б серйозніші руйнування": в ООН спростували фейк РФ про удар України по Оленівці

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що управління Верховного комісара ООН з прав людини зібрало інформацію щодо вибухів у ніч з 28 на 29 липня 2022 року у Волноваській виправній колонії №120 біля Оленівки. За даними ООН, попри те, що вже об 11 годині російські пропагандисти в казармі знімали відео із начебто фрагментами боєприпасів HIMARS, УВКПЛ у звіті зазначає, що "ступінь пошкоджень стін, стелі, даху та вікон казарми, стан двоярусних ліжок усередині, розміри залишкового кратера та радіус ураження не характерні для ураження боєприпасами HIMARS".

"Навіть одна ракета HIMARS, ймовірно, спричинила б пошкодження та руйнування казарм і прилеглої території значно більшого та серйознішого масштабу. Крім того, свідки розповіли УВКПЛ, що чули численні вибухи", - наводить цитату зі звіту Лубінець.

Окрім того, згідно з новими даними, відеозаписи та фото зруйнованих казарм показали точку удару всередині західної стіни та дві можливі точки проникнення через дах.

"Хоча точний тип зброї та місце її походження визначити не вдалося, картина структурних пошкоджень виглядає узгодженою з наведеним боєприпасом, який рухався траєкторією зі сходу на захід", - пояснює ООН.

Лубінець наголосив, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини нагадує, що держава, яка тримає в полоні, несе відповідальність за безпеку військовополонених і у разі їх смерті чи поранення зобов’язана провести негайне офіційне розслідування, яке встановлює індивідуальну кримінальну відповідальність за смерть або поранення військовополонених.

Офіс УВКПЛ зазначив, що не отримав інформації про виконання РФ своїх зобов'язань щодо розслідування та судового переслідування.

"На жаль, навіть у такому серйозному звіті, ООН не може скласти 2+2 і зрозуміти, що винна у трагедії лише РФ. Сподіваюся, що у наступному звіті їм вистачить мужності прямо про це написати. Однак "почерк" РФ вже знає весь світ. Тож у свідомих людей та організацій немає жодних сумнівів у тому, хто стоїть за цим цинічним воєнним злочином", - коментує Лубінець.