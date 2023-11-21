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Навряд чи Іран буде передавати Росії нові модифікації Shahed,- Згурець

21 листопада, 2023 вiвторок
09:27
Війна з Росією

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що Іран не буде передавати новий дрон-камікадзе Shahed-238 Росії

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Іран намагається створювати різні модифікації дронів-камікадзе на базі Shahed. Зараз в них вже додався варіант дрона з ракетним двигуном, який може вражати цілі на дальності до 1000 км. Втім, я думаю, що навряд чи нові безпілотники Shahed-238 Іран буде передавати Росії. Оскільки в Росії зараз всі зусилля скеровані на масове виробництво безпілотників Shahed-236. Саме ці безпілотники Росія дуже активно використовує у війні. І головна їхня модифікація може полягати у вдосконаленні систем захисту від РЕБ", - пояснив Згурець.

Аналітик наголосив на важливості розвитку власного ВПК.

"Нові іранські безпілотники технологічно набагато кращі за Shahed-236. Однак будемо ще слідкувати, як Іран буде їх виготовляти й у яких масштабах. Нам же в цій ситуації потрібно нарощувати потужності власного ВПК для того, щоб знищувати російські цілі на території РФ", - додав він.

Україна
Росія
зброя
Іран
безпілотник
ракетний удар
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