Найбільш значуща економічна відповідь: Нова Зеландія ввела 35% мита на весь російський імпорт

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства закордонних справ Нової Зеландії.



Нова Зеландія також розширить чинні експортні санкції на промислову продукцію, яка тісно пов'язана зі стратегічними галузями російської промисловості.



"На сьогодні це найбільш значуща економічна відповідь Нової Зеландії на російське вторгнення", — наголошують в Міністерстві.



МЗС Нової Зеландії також відреагувало на масові вбивства мирного населення в Бучі та інших регіонах.



"Вони є огидними, саме тому країна продовжує реагувати на бездумні акти агресії Путіна", - йдеться у повідомленні.

15 березня у Новій Зеландії прийняли програму "Спеціальна політика щодо України на 2022 рік", яка дозволяє прийняти в країні близько 4 тис. членів сімей українських біженців.

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