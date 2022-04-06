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Найбільш значуща економічна відповідь: Нова Зеландія ввела 35% мита на весь російський імпорт

6 квітня, 2022 середа
05:31
Світ Нова Зеландія

Уряд Нової Зеландії прийняв рішення запровадити торгові санкції проти РФ, мова йде про 35% мита на весь російський імпорт

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства закордонних справ Нової Зеландії.

Нова Зеландія також розширить чинні експортні санкції на промислову продукцію, яка тісно пов'язана зі стратегічними галузями російської промисловості.

"На сьогодні це найбільш значуща економічна відповідь Нової Зеландії на російське вторгнення", — наголошують в Міністерстві.

МЗС Нової Зеландії також відреагувало на масові вбивства мирного населення в Бучі та інших регіонах.

"Вони є огидними, саме тому країна продовжує реагувати на бездумні акти агресії Путіна", - йдеться у повідомленні.

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Економіка
Україна
Росія
санкції
РФ
Нова Зеландія
війна з Росією
російська агресія
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