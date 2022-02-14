Найбільша авіакомпанія Норвегії припинила польоти над Україною через загрозу вторгнення РФ
Найбільша норвезька авіакомпанія Norwegian припинила польоти над Україною через загрозу російського вторгнення
Про це повідомив речник авіакомпанії Есбен Туман в ефірі норвезького телеканалу TV 2.
Авіакомпанія не виконує рейси до українських аеропортів. Вона використовує авіаційний простір України для польотів до окремих країн, зокрема Туреччини.
"Безпека завжди на першому місці", - сказав Туман.
Ще один норвезький перевізник SAS (Скандинавські авіалінії), який здійснює регулярні щотижневі рейси з Осло до Києва, планує поки що виконувати їх у звичайному режимі.
- Нагадаємо, 7 лютого прем'єр-міністри Канади й Норвегії Джастін Трюдо та Йонас Шторе обговорили збільшення військової присутності РФ біля українського кордону.
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