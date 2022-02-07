Прем'єр-міністри Канади й Норвегії обговорили нарощування військ біля кордону України та способи стримування Росії

Про це повідомили в Офісі прем'єр-міністра Канади, передає Укрінформ.



"Прем’єр-міністри поділилися своїми занепокоєннями стосовно російських агресивних та дестабілізаційних дій у та навколо України, а також наголосили на необхідності для Росії конструктивно долучитися до дипломатії", - йдеться в заяві.



В офісі Джастіна Трюдо додали, що він висловив рішучу підтримку Україні в її протистоянні агресії з боку РФ.



"Підтверджуючи непохитну підтримку Канадою суверенітету й територіальної цілісності України, прем’єр-міністр Джастін Трюдо відзначив силу альянсу НАТО та його єдність, а також звернув увагу на важливість подальшої координації й діалогу між союзниками та партнерами", - йдеться в повідомленні.



Крім того, прем'єр міністри Канади та Норвегії "наголосили на праві кожної держави самостійно обирати власну структуру безпеки".

Нагадаємо, раніше Канада відправила до України літак з військовою допомогою та інструкторами.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb