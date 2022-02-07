Прем'єр-міністри Канади й Норвегії обговорили нарощування військ біля кордону України та способи стримування Росії
Прем'єр-міністри Канади й Норвегії Джастін Трюдо та Йонас Шторе обговорили збільшення військової присутності РФ біля українського кордону
Про це повідомили в Офісі прем'єр-міністра Канади, передає Укрінформ.
"Прем’єр-міністри поділилися своїми занепокоєннями стосовно російських агресивних та дестабілізаційних дій у та навколо України, а також наголосили на необхідності для Росії конструктивно долучитися до дипломатії", - йдеться в заяві.
В офісі Джастіна Трюдо додали, що він висловив рішучу підтримку Україні в її протистоянні агресії з боку РФ.
"Підтверджуючи непохитну підтримку Канадою суверенітету й територіальної цілісності України, прем’єр-міністр Джастін Трюдо відзначив силу альянсу НАТО та його єдність, а також звернув увагу на важливість подальшої координації й діалогу між союзниками та партнерами", - йдеться в повідомленні.
Крім того, прем'єр міністри Канади та Норвегії "наголосили на праві кожної держави самостійно обирати власну структуру безпеки".
- Нагадаємо, раніше Канада відправила до України літак з військовою допомогою та інструкторами.
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