Канада відправила до України літак з військовою допомогою та інструкторами

Про це повідомляє Міністерство оборони Канади.

Літаком C-177 Globemaster, який вилетів з бази Трентон, в Україну відправлено засоби індивідуального захисту, обладнання для розвідки та ведення спостереження.

"Серед відправленого спорядження: засоби індивідуального захисту та перенесення вантажів, а також розвідувальне обладнання та засоби ведення спостереження. Канадські військовослужбовці залишаться в Україні для проведення додаткового наставництва українських силовиків", - поінформували у міноборони Канади.