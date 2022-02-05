Канада відправила до України літак з військовою допомогою та інструкторами
Канада відправила до України вантаж із нелетальним озброєнням та інструкторів, які навчатимуть українських військових
Про це повідомляє Міністерство оборони Канади.
Літаком C-177 Globemaster, який вилетів з бази Трентон, в Україну відправлено засоби індивідуального захисту, обладнання для розвідки та ведення спостереження.
"Серед відправленого спорядження: засоби індивідуального захисту та перенесення вантажів, а також розвідувальне обладнання та засоби ведення спостереження. Канадські військовослужбовці залишаться в Україні для проведення додаткового наставництва українських силовиків", - поінформували у міноборони Канади.
- Нагадаємо, 27 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про виділення додаткових $39,5 млн на надання гуманітарної допомоги Україні та продовження місії UNIFIER з передачі досвіду українським військовим та Нацгвардії.
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