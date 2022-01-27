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Канада виділить додатково $40 млн гуманітарки Україні, а також продовжить місію військової підготовки UNIFIER на три роки

27 січня, 2022 четвер
07:26
Світ Джастін Трюдо

Прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо оголосив про виділення додаткових 50 млн канадських доларів (близько $39,5 млн) на надання гуманітарної допомоги Україні та продовження місії UNIFIER з передачі досвіду українським військовим та Нацгвардії на три роки

Також він пообіцяв надати Україні нелетальну зброю та допомагати у протистоянні кібератакам, повідомляють Укрінформ та CTVNews.

"Канада надає до 50 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні та підтримку у розвитку. Звісно, це на додачу до кредиту в 120 млн дол, про який ми оголосили минулого тижня", - сказав Трюдо під час пресконференції в Оттаві.

Він повідомив, що найближчим часом міністр оборони Канади Аніта Ананд здійснить візит до Латвії та України, аби відвідати дислоковані там канадські підрозділи.

Трюдо закликав Росію "знизити напруження та долучитися до змістовного діалогу для досягнення мирного дипломатичного вирішення ситуації".

"Канада залишається непохитним другом України та продовжить тісно співпрацювати з українським урядом та партнерами у регіоні”, - зазначив прем’єрміністр.

Крім того, після засідання кабінету міністрів Канади ухвалено рішення про пролонгацію операції UNIFIER в Україні на 3 роки (вона мала закінчитися у березні 2022 року). В рамках місії у нашу країну прибудуть найближчими днями додатково 60 канадських військових (зараз їх 200).

"Найбільший внесок, який Канада зараз може зробити Україні, – це люди. Ми підготували, наші воїни підготували понад 30 тисяч українських бійців. Ми не повинні недооцінювати важливість цієї навчальної місії", – сказала міністр оборони Аніта Ананд.

Уряд Канади також пообіцяв Україні нелетальне обладнання, обмін розвідувальними даними та підтримку в боротьбі з кібератаками.

  • 21 січня Канада вирішила надати до $120 млн позики Україні для підтримки економічної стійкості країни та реформ управління.
гуманітарна допомога
Канада
Джастін Трюдо
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