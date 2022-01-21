Канада надасть Україні $120 млн позики на тлі зусиль РФ з дестабілізації української економічної системи
Канада запропонувала надати до $120 млн позики Україні для підтримки економічної стійкості країни та реформ управління
Про це йдеться у заяві канадського уряду.
"Вітаю рішення Канади виділити $120 млн на допомогу Україні. Сильна Україна є запорукою безпеки Європи. Канада вкотре демонструє відданість духу особливого партнерства між нашими країнами", - написав у Twitter Володимир Зеленський.
Крім цього, Канада запропонувала надати грант технічної допомоги в розмірі до $6 млн для підтримки реалізації кредиту. Як зазначили у заяві, канадські та українські офіційні представники вже зустрічаються, щоб обговорити потенційні умови кредиту та терміни його реалізації.
"Канада й надалі підтримуватиме Україну та її народ. Ця підтримка допоможе зміцнити економіку України на тлі агресивних зусиль Росії з дестабілізації економічної системи України. Ці спроби РФ продовжують ставити під загрозу мир і безпеку в Європі. Разом зі своїми союзниками Канада закликає Росію до деескалації та вступу до змістовного діалогу", - йдться у заяві канадського уряду.
- Нагадаємо, 19 січня Голова Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з очільницею МЗС Канади Мелані Жолі. Вони обговорили безпекову ситуацію навколо України та дипломатичні шляхи її деескалації.
- Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі зазначила, що канадський уряд ухвалить рішення з надання Україні озброєнь.
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