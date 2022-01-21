Канада надасть Україні $120 млн позики на тлі зусиль РФ з дестабілізації української економічної системи

Про це йдеться у заяві канадського уряду.



"Вітаю рішення Канади виділити $120 млн на допомогу Україні. Сильна Україна є запорукою безпеки Європи. Канада вкотре демонструє відданість духу особливого партнерства між нашими країнами", - написав у Twitter Володимир Зеленський.





Крім цього, Канада запропонувала надати грант технічної допомоги в розмірі до $6 млн для підтримки реалізації кредиту. Як зазначили у заяві, канадські та українські офіційні представники вже зустрічаються, щоб обговорити потенційні умови кредиту та терміни його реалізації.



"Канада й надалі підтримуватиме Україну та її народ. Ця підтримка допоможе зміцнити економіку України на тлі агресивних зусиль Росії з дестабілізації економічної системи України. Ці спроби РФ продовжують ставити під загрозу мир і безпеку в Європі. Разом зі своїми союзниками Канада закликає Росію до деескалації та вступу до змістовного діалогу", - йдться у заяві канадського уряду.