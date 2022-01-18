"Ми приймемо це рішення": МЗС Канади щодо надання озброєння Україні

Про це йдеться на брифінгу Мелані Жолі та очільника МЗС України Дмитра Кулеби.



"Щодо надання військового обладнання. Ми чули від української влади про необхідність в такому обладнанні. І ми також приймемо це рішення", - сказала голова МЗС Канади.



Нагадаємо, що Велика Британія почала постачати в Україну протитанкові гранатомети NLAW.

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