"Ми приймемо це рішення": МЗС Канади щодо надання озброєння Україні
Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі зазначила, що канадський уряд прийме рішення з надання Україні озброєнь
Про це йдеться на брифінгу Мелані Жолі та очільника МЗС України Дмитра Кулеби.
"Щодо надання військового обладнання. Ми чули від української влади про необхідність в такому обладнанні. І ми також приймемо це рішення", - сказала голова МЗС Канади.
Нагадаємо, що Велика Британія почала постачати в Україну протитанкові гранатомети NLAW.
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