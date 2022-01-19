Обговорили безпекову ситуацію та двосторонню взаємодію: Єрмак зустрівся з очільницею МЗС Канади
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з очільницею МЗС Канади Мелані Жолі
Про це Єрмак повідомив у Twitter.
"Провів зустріч з Міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі. Обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України та дипломатичних шляхів її деескалації. Обговорили подальшу співпрацю у перспективних напрямах двосторонньої взаємодії. Подякував Канаді за непохитну підтримку України", - написав Єрмак.
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- Нагадаємо, Канада заявила про стурбованість щодо військ РФ поблизу українського кордону і рекомендувала своїм громадянам утриматися від поїздок до України.
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