Канада рекомендувала своїм громадянам утриматися від поїздок до України

Про це повідомляє Голос Америки.

Канадців закликали не відвідувати Україну без нагальної потреби.

"Ми змінили рівень ризику для України, щоб уникнути поїздок, не пов'язаних з гострою необхідністю, через російську агресію, що триває, і нарощування військової присутності в країні і навколо неї", – йдеться в рекомендаціях для мандрівників, випущених урядом Канади.

Їх було оприлюднено перед візитом міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі, який заплановано на наступний тиждень.