Канада рекомендувала своїм громадянам утриматися від поїздок до України
Канада закликала своїх громадян уникати поїздок в Україну через тривалу російську агресію і нарощування військової присутності в країні та навколо неї
Про це повідомляє Голос Америки.
Канадців закликали не відвідувати Україну без нагальної потреби.
"Ми змінили рівень ризику для України, щоб уникнути поїздок, не пов'язаних з гострою необхідністю, через російську агресію, що триває, і нарощування військової присутності в країні і навколо неї", – йдеться в рекомендаціях для мандрівників, випущених урядом Канади.
Їх було оприлюднено перед візитом міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі, який заплановано на наступний тиждень.
- 15 січня стало відомо, що глава МЗС Канади Мелані Жолі наступного тижня відвідає Україну.
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