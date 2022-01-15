Україну наступного тижня відвідає глава МЗС Канади
Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі наступного тижня відвідає Україну
Про це повідомляє CBC.
У Києві Мелані Жолі зустрінеться з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та віцепрем'єркою Ольгою Стефанішиною. Також вона відвідає канадських військових, які перебувають в Україні.
Зазначається, що шестиденна поїздка Жолі має підтвердити непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України.
"Зосередження російських військ та техніки в Україні та навколо неї ставить під загрозу безпеку в усьому регіоні. Ці агресивні дії необхідно стримувати. Канада працюватиме зі своїми міжнародними партнерами, щоб підтримувати міжнародний порядок та захищати права людини та гідність українців”, – заявила Жолі перед візитом.
- Нагадаємо, 16 грудня 2021 року міністри оборони США й Канади Ллойд Остін і Аніта Ананд обговорили ескалацію РФ поблизу кордонів з Україною й висловили занепокоєння російською агресією.
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