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"Питання взаємного інтересу": міністри оборони США і Канади обговорили загострення на кордоні України з РФ

16 грудня, 2021 четвер
08:59
Світ

Міністри оборони США й Канади Ллойд Остін і Аніта Ананд обговорили телефоном ескалацію РФ поблизу кордонів з Україною й висловили занепокоєння російською агресією

Про це пише Укрінформ.

"Протягом годинної розмови міністри обговорили ключові питання взаємного інтересу двох держав. Зокрема спільне занепокоєння стосовно агресивних та дестабілізаційних дій Росії в Україні та довкола неї", - зазначили в Міноборони Канади.

Також у повідомленні зауважили, що під час розмови йшла мова про спільні пріоритети й координацію між партнерами та союзниками.

"Міністр Ананд підтвердила непохитну підтримку суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України", - наголосили в Міністерстві оборони Канади.

Крім того, міністри обговорили модернізацію Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки та посилення співпраці між Канадою й США в інших частинах світу.

  • Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив занепокоєння щодо маневрів російських військ поблизу кордону з Україною.
  • США направили $300 млн з оборонного бюджету на підтримку України.

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Новини
міноборони
Канада
війна з Росією
російська агресія
США
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