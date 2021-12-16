"Питання взаємного інтересу": міністри оборони США і Канади обговорили загострення на кордоні України з РФ
Міністри оборони США й Канади Ллойд Остін і Аніта Ананд обговорили телефоном ескалацію РФ поблизу кордонів з Україною й висловили занепокоєння російською агресією
Про це пише Укрінформ.
"Протягом годинної розмови міністри обговорили ключові питання взаємного інтересу двох держав. Зокрема спільне занепокоєння стосовно агресивних та дестабілізаційних дій Росії в Україні та довкола неї", - зазначили в Міноборони Канади.
Також у повідомленні зауважили, що під час розмови йшла мова про спільні пріоритети й координацію між партнерами та союзниками.
"Міністр Ананд підтвердила непохитну підтримку суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України", - наголосили в Міністерстві оборони Канади.
Крім того, міністри обговорили модернізацію Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки та посилення співпраці між Канадою й США в інших частинах світу.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив занепокоєння щодо маневрів російських військ поблизу кордону з Україною.
- США направили $300 млн з оборонного бюджету на підтримку України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.03
Купівля 27.03Продаж 27.3
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.81
- Актуальне
- Важливе