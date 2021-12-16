"Питання взаємного інтересу": міністри оборони США і Канади обговорили загострення на кордоні України з РФ

Про це пише Укрінформ.



"Протягом годинної розмови міністри обговорили ключові питання взаємного інтересу двох держав. Зокрема спільне занепокоєння стосовно агресивних та дестабілізаційних дій Росії в Україні та довкола неї", - зазначили в Міноборони Канади.



Також у повідомленні зауважили, що під час розмови йшла мова про спільні пріоритети й координацію між партнерами та союзниками.



"Міністр Ананд підтвердила непохитну підтримку суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України", - наголосили в Міністерстві оборони Канади.



Крім того, міністри обговорили модернізацію Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки та посилення співпраці між Канадою й США в інших частинах світу.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив занепокоєння щодо маневрів російських військ поблизу кордону з Україною.

США направили $300 млн з оборонного бюджету на підтримку України.

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