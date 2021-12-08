Канада заявила про стурбованість щодо маневрів російських військових поблизу кордону України

Про це передає Укрінформ.

“Я минулого тижня спілкувався із президентом України (Володимиром Зеленський – ред.), аби запевнити його, що Канада, як і в попередні роки, підтримує Україну. Ми - друзі. Ми дуже занепокоєні російськими військовими маневрами на кордонах”, - наголосив він.

Трюдо зазначив, що Канада разом із міжнародними партнерами чинить тиск на РФ, аби змусити її змінити свою агресивну поведінку. “Ми співпрацюємо із нашими союзниками по НАТО, європейськими й американськими партнерами, аби надіслати Росії сигнал про неприйнятність початку нею кампанії проти України”, - повідомив він. За його словами, дислоковані в Україні канадській військові “знаходяться там з метою проведення тренувань”. “Вони там не для того, аби воювати”, - додав прем’єр Канади.

Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Згодом, Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.

20 листопада повідомлялося, що США закликали союзників у Європі негайно вжити заходів для стримування Росії від вторгнення до України.

4 грудня американська розвідка повідомила, що Росія планує на початку 2022 року вторгнення до України за участі 175 тис. військових.

Пізніше німецьке видання Bild оприлюднило карту можливого вторгнення Росії до України, яке розгортатиметься у три фази.

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