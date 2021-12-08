Канада заявила про стурбованість щодо маневрів російських військових поблизу кордону України
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив занепокоєння щодо маневрів російських військ поблизу кордону з Україною
Про це передає Укрінформ.
“Я минулого тижня спілкувався із президентом України (Володимиром Зеленський – ред.), аби запевнити його, що Канада, як і в попередні роки, підтримує Україну. Ми - друзі. Ми дуже занепокоєні російськими військовими маневрами на кордонах”, - наголосив він.
“Ми співпрацюємо із нашими союзниками по НАТО, європейськими й американськими партнерами, аби надіслати Росії сигнал про неприйнятність початку нею кампанії проти України”, - повідомив він.
“Вони там не для того, аби воювати”, - додав прем’єр Канади.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом, Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- 20 листопада повідомлялося, що США закликали союзників у Європі негайно вжити заходів для стримування Росії від вторгнення до України.
- 4 грудня американська розвідка повідомила, що Росія планує на початку 2022 року вторгнення до України за участі 175 тис. військових.
- Пізніше німецьке видання Bild оприлюднило карту можливого вторгнення Росії до України, яке розгортатиметься у три фази.
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