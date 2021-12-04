Росія планує вторгнення до України за участі 175 тис. військових, - The Washington Post

Про це повідомляє The Washington Post.

За даними джерел видання у розвідці США, Росія планує розпочати наступ на початку 2022 року. Половину з 175 тис. військових вже розміщено біля кордонів з Україною. За інформацією розвідників, РФ планує переміщення 100 батальйонних тактичних груп разом із бронетехнікою, артилерією та іншою технікою.

"Російські плани передбачають військовий наступ на Україну вже на початку 2022 року з масштабом задіяних сил, що вдвічі перевищує той, який ми бачили минулої весни під час навчань Росії біля кордонів України", - сказав співрозмовник WP.

Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Згодом, американське видання Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.

20 листопада повідомлялося, що США закликали союзників у Європі негайно вжити заходів для стримування Росії від вторгнення до України.

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