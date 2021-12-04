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Росія планує вторгнення до України за участі 175 тис. військових, - The Washington Post

4 грудня, 2021 субота
07:06
війна з Росією Росія перекинула на Донбас

Американська розвідка попередила, що Росія планує на початку 2022 року вторгнення до України за участі 175 тис. військових

Про це повідомляє The Washington Post

За даними джерел видання у розвідці США, Росія планує розпочати наступ на початку 2022 року. Половину з 175 тис. військових вже розміщено біля кордонів з Україною. За інформацією розвідників, РФ планує переміщення 100 батальйонних тактичних груп разом із бронетехнікою, артилерією та іншою технікою.

"Російські плани передбачають військовий наступ на Україну вже на початку 2022 року з масштабом задіяних сил, що вдвічі перевищує той, який ми бачили минулої весни під час навчань Росії біля кордонів України", - сказав співрозмовник WP.

  • Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
  • Згодом, американське видання Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
  • 20 листопада повідомлялося, що США закликали союзників у Європі негайно вжити заходів для стримування Росії від вторгнення до України. 

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