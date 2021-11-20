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Головна війна з Росією Американська розвідка попередила союзників про загрозу вторгнення Росії до України, - NYT

Американська розвідка попередила союзників про загрозу вторгнення Росії до України, - NYT

20 листопада, 2021 субота
11:19
війна з Росією

Сполучені Штати Америки закликали союзників у Європі негайно вжити заходів для стримування Росії від вторгнення до України

Про це повідомляє The New York Times

За інформацією видання, США переконують союзників у Європі негайно розробити заходи стримування Росії від нападу на Україну як економічні, так і військові. 

Зокрема, співробітники американських спецслужб попереджають, що на те, аби запобігти військовим діям РФ проти України, залишається небагато часу.

Цього тижня директор Національної розвідки США Евріл Гейнс вирушила до Брюсселя, щоб доповісти послам країн НАТО дані американської розвідки щодо ситуації в Україні та можливості російського вторгнення, зазначають джерела газети. 

Вони стверджують, що поїздка була запланована давно, і в її ході обговорювалися й інші питання, проте стурбованість діями Росії була серед пріоритетних тем. США також діляться розвідданими з Україною.

Розвідувальні служби США і Великої Британії вважають, що президент Росії Володимир Путін розглядає сценарій військових дій для отримання контролю над більшою частиною України або дестабілізації країни, достатньої для встановлення в ній проросійського уряду. 

За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень, на які посилається NYT, Росія направила сили на мис Опук і окупованому Криму та на територію біля міста Павловськ у Воронезькій області, де розмістила танки, артилерію та ракетні комплекси "Іскандер" на відстань, що дозволяє завдати удару по Україні. 

  • Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
  • Згодом, американське видання Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.

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Володимир Путін
The New York Times
російська агресія
НАТО
американська розвідка
союзники
вторгнення в Україну
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