Сенат США ухвалив оборонний бюджет: $300 млн направлені на підтримку України

Про це передає Укрінформ.

У оборонному бюджеті США $740 млрд закладено безпосередньо на потреби Пентагону. Ця сума на $25 млрд перевищує запит, який спочатку подав президент Джо Байден. Решта коштів направлена на супутні програми, які визначатимуть оборонну політику США за кордоном.

Зокрема $300 млн 2022 року направлять Україні. Водночас у проєкті бюджету немає поправки про санкції щодо “Північного потоку-2”, яку раніше затвердила Палата представників. $4 млрд із бюджету виділять на Європейську ініціативу стримування, що спрямована на протидію російській агресії.

Також документ продовжує обмеження у співпраці США і Росії у військовій сфері. Зокрема, США забороняється виділяти засоби чи провадити будь-яку діяльність, що визнаватиме тимчасово окупований Крим російською територією.

Крім того, у проєкті є норма, яка зобов'язує міністра оборони США й державного секретаря надавати постійні звіти Конгресу щодо операцій та кампаній впливу, які Росія спрямовує проти союзників і партнерів США, та звіти щодо протидії діяльності РФ.

Проєкт бюджету підтримали 89 сенаторів, 10 осіб проголосували проти. Цьогорічний проєкт мав багато суперечностей, тому його розглядали довше, ніж зазвичай.