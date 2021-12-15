Сенат США ухвалив оборонний бюджет: $300 млн направлені на підтримку України
У середу, 15 грудня, Сенат Сполучених Штатів Америки ухвалив законопроєкт про політику та бюджет у сфері оборони NDAA-2022, який передбачає $768,2 млрд на оборонні потреби
Про це передає Укрінформ.
У оборонному бюджеті США $740 млрд закладено безпосередньо на потреби Пентагону. Ця сума на $25 млрд перевищує запит, який спочатку подав президент Джо Байден. Решта коштів направлена на супутні програми, які визначатимуть оборонну політику США за кордоном.
Зокрема $300 млн 2022 року направлять Україні. Водночас у проєкті бюджету немає поправки про санкції щодо “Північного потоку-2”, яку раніше затвердила Палата представників. $4 млрд із бюджету виділять на Європейську ініціативу стримування, що спрямована на протидію російській агресії.
Також документ продовжує обмеження у співпраці США і Росії у військовій сфері. Зокрема, США забороняється виділяти засоби чи провадити будь-яку діяльність, що визнаватиме тимчасово окупований Крим російською територією.
Крім того, у проєкті є норма, яка зобов'язує міністра оборони США й державного секретаря надавати постійні звіти Конгресу щодо операцій та кампаній впливу, які Росія спрямовує проти союзників і партнерів США, та звіти щодо протидії діяльності РФ.
Проєкт бюджету підтримали 89 сенаторів, 10 осіб проголосували проти. Цьогорічний проєкт мав багато суперечностей, тому його розглядали довше, ніж зазвичай.
- Нагадаємо, 14 грудня сенатор-республіканець Тед Круз запропонував лідеру демократів у Сенаті Чарльзу Шумеру повернути у оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки поправку про санкції щодо "Північного потоку-2". У обмін республіканці готові затвердити послів США у низці країн.
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