У Сенаті США закликали повернути санкції проти "Північного потоку-2" в оборонний бюджет

Про це повідомляє The Hill.



"У мене є пропозиція для розгляду. Зараз усе в руках Шумера", - сказав Круз.



Він додав, що розмовляв із держсекретарем Ентоні Блінкеном, який дуже хотів би, щоб запропонованих послів призначили якнайшвидше. Проте, це можуть бути не всі кандидатури на дипломатичні посади, а лише певна частина.



Водночас Шумер заявив, що зробив зустрічну пропозицію Крузу. Проте, що конкретно запропонував лідер демократичної більшості, - невідомо.

Нагадаємо, 20 листопада повідомлялося, що сенатор-демократ Боб Менендес запропонував внести поправку до проєкту оборонного бюджету США, яка передбачає широкі санкції проти Росії на випадок її вторгнення в Україну. Крім того, планувалися санкції проти будь-якої компанії або корпоративної посадової особи, яка бере участь у плануванні чи експлуатації "Північного потоку-2".

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