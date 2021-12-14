У Сенаті США закликали повернути санкції проти "Північного потоку-2" в оборонний бюджет
Сенатор-республіканець Тед Круз запропонував лідеру демократів у Сенаті Чарльзу Шумеру повернути у оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки поправку про санкції щодо "Північного потоку-2". У обмін республіканці готові затвердити послів США у низці країн
Про це повідомляє The Hill.
"У мене є пропозиція для розгляду. Зараз усе в руках Шумера", - сказав Круз.
Він додав, що розмовляв із держсекретарем Ентоні Блінкеном, який дуже хотів би, щоб запропонованих послів призначили якнайшвидше. Проте, це можуть бути не всі кандидатури на дипломатичні посади, а лише певна частина.
Водночас Шумер заявив, що зробив зустрічну пропозицію Крузу. Проте, що конкретно запропонував лідер демократичної більшості, - невідомо.
- Нагадаємо, 20 листопада повідомлялося, що сенатор-демократ Боб Менендес запропонував внести поправку до проєкту оборонного бюджету США, яка передбачає широкі санкції проти Росії на випадок її вторгнення в Україну. Крім того, планувалися санкції проти будь-якої компанії або корпоративної посадової особи, яка бере участь у плануванні чи експлуатації "Північного потоку-2".
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