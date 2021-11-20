У Конгресі США готують нові санкції проти РФ у разі вторгнення до України, - ЗМІ

Про це повідомляє Axios.

Згідно із запропонованою головою комітету з міжнародних відносин Сенату США поправкою, санкції мають бути застосовані проти вищих російських посадових осіб, які беруть участь у плануванні або здійсненні вторгнення, газопроводу "Північний потік-2" та великих фінансових установ.

Також передбачено санкції проти російських банків, державних підприємств, що працюють у сфері нафти, газу та корисних копалин, що завдало б серйозного удару російській економіці.

Зокрема, планується запровадження санкцій проти будь-якої компанії або корпоративної посадової особи, яка бере участь у плануванні чи експлуатації "Північного потоку 2".

Сенат має розглянути проєкт оборонного бюджету після Дня подяки, що відзначається цього року 25 листопада.