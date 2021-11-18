Шмигаль закликав США запровадити санкції проти "Північного потоку-2"
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Сенат США запровадити санкції проти "Північного потоку-2"
Про це Шмигаль написав у Twitter.
"У той час як Росія створює енергетичну кризу в Європі та продовжує загрожувати Україні, ми просимо Сенат США відповісти на це, включивши санкції проти "Північного потоку-2" до NDAA (законопроєкт про оборонний бюджет США - ред.)", - написав Шмигаль
Він наголосив, що захист США цього геополітичного проєкту зробить Україну більш вразливою до російської агресії.
- Як повідомлялося, компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.
- Федеральне агентство Німеччини Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2", процес може зайняти до чотирьох місяців.
- Сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", окрім німецького регулятора, має погодити Єврокомісія.
- Дві українські компанії ТОВ "Оператор ГТС України" та ГК "Нафтогаз України" допустили до сертифікації трубопроводу.
- 16 листопада німецький регулятор ухвалив рішення призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".
- Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що Росія намагається обійти законодавство Євросоюзу, щоб сертифікувати лише частину газопроводу "Північний потік-2".
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