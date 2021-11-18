Шмигаль закликав США запровадити санкції проти "Північного потоку-2"

Про це Шмигаль написав у Twitter.



"У той час як Росія створює енергетичну кризу в Європі та продовжує загрожувати Україні, ми просимо Сенат США відповісти на це, включивши санкції проти "Північного потоку-2" до NDAA (законопроєкт про оборонний бюджет США - ред.)", - написав Шмигаль



Він наголосив, що захист США цього геополітичного проєкту зробить Україну більш вразливою до російської агресії.



Як повідомлялося, компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.

Федеральне агентство Німеччини Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2", процес може зайняти до чотирьох місяців.

Сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", окрім німецького регулятора, має погодити Єврокомісія.

Дві українські компанії ТОВ "Оператор ГТС України" та ГК "Нафтогаз України" допустили до сертифікації трубопроводу.

16 листопада німецький регулятор ухвалив рішення призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що Росія намагається обійти законодавство Євросоюзу, щоб сертифікувати лише частину газопроводу "Північний потік-2".



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