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Головна Економіка Шмигаль закликав США запровадити санкції проти "Північного потоку-2"

Шмигаль закликав США запровадити санкції проти "Північного потоку-2"

18 листопада, 2021 четвер
22:00
Економіка Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Сенат США запровадити санкції проти "Північного потоку-2"

Про це Шмигаль написав у Twitter.

"У той час як Росія створює енергетичну кризу в Європі та продовжує загрожувати Україні, ми просимо Сенат США відповісти на це, включивши санкції проти "Північного потоку-2" до NDAA (законопроєкт про оборонний бюджет США - ред.)", - написав Шмигаль

Він наголосив, що захист США цього геополітичного проєкту зробить Україну більш вразливою до російської агресії.
 

  • Як повідомлялося, компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.
  • Федеральне агентство Німеччини Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2", процес може зайняти до чотирьох місяців.
  • Сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", окрім німецького регулятора, має погодити Єврокомісія.
  • Дві українські компанії ТОВ "Оператор ГТС України" та ГК "Нафтогаз України" допустили до сертифікації трубопроводу.
  • 16 листопада німецький регулятор ухвалив рішення призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2". 
  • Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що Росія намагається обійти законодавство Євросоюзу, щоб сертифікувати лише частину газопроводу "Північний потік-2".


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Сенат США
Nord Stream 2
Денис Шмигаль
Північний потік-2
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