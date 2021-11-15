Нафтогаз візьме участь у сертифікації "Північного потоку-2", - Вітренко
Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко повідомив, що Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) дозволило Нафтогазу взяти участь у сертифікації "Північного потоку-2"
Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.
"Ми вітаємо рішення BNetzA та готові надати регулятору свою юридичну позицію вже найближчим часом. Вона ґрунтується на тому, що "Північний потік-2" не може бути сертифікований без забезпечення його повної відповідності європейському і міжнародному законодавству. Розраховуємо на те, що BNetzA врахує наші аргументи належним чином", - сказав Вітренко.
Відтепер німецький регулятор повинен врахувати позицію та аргументи Нафтогазу. Це, за словами Вітренка, забезпечить прозорість процесу сертифікації.Голова Нафтогазу додав, що компанія є одним із найбільших покупців газу на європейському ринку, саме тому зацікавлена у його конкурентності.
"Запуск "Північного потоку-2" підсилить домінуюче становище Газпрому та завдасть удару по конкуренції на ринках Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії та інших європейських країн. Регулятор має це врахувати", - зазначив Вітренко.Він додав, що "Північний потік-2" не відповідає низці вимог європейського законодавства, оскільки має велику залежність від Газпрому.
Зазначається, що відповідно до закону, німецький регулятор має ухвалити рішення щодо надання згоди або відмови в сертифікації оператора "Північного потоку-2" до 8 січня 2022 року.
- Як повідомлялося, компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.
- Федеральне агентство Німеччини Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2", процес може зайняти до чотирьох місяців.
- Сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", окрім німецького регулятора, має погодити Єврокомісія.
- Раніше Юрій Вітренко заявляв, що Росія штучно поглиблює дефіцит газу на європейському ринку і веде шантаж заради запуску газопроводу "Північний потік-2".
- Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль попередила про ризик запуску російського газопроводу "Північний потік-2" без сертифікації у ЄС.
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