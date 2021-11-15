Нафтогаз візьме участь у сертифікації "Північного потоку-2", - Вітренко

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

"Ми вітаємо рішення BNetzA та готові надати регулятору свою юридичну позицію вже найближчим часом. Вона ґрунтується на тому, що "Північний потік-2" не може бути сертифікований без забезпечення його повної відповідності європейському і міжнародному законодавству. Розраховуємо на те, що BNetzA врахує наші аргументи належним чином", - сказав Вітренко.

Відтепер німецький регулятор повинен врахувати позицію та аргументи Нафтогазу. Це, за словами Вітренка, забезпечить прозорість процесу сертифікації.

Голова Нафтогазу додав, що компанія є одним із найбільших покупців газу на європейському ринку, саме тому зацікавлена у його конкурентності.

"Запуск "Північного потоку-2" підсилить домінуюче становище Газпрому та завдасть удару по конкуренції на ринках Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії та інших європейських країн. Регулятор має це врахувати", - зазначив Вітренко.

Він додав, що "Північний потік-2" не відповідає низці вимог європейського законодавства, оскільки має велику залежність від Газпрому.

Зазначається, що відповідно до закону, німецький регулятор має ухвалити рішення щодо надання згоди або відмови в сертифікації оператора "Північного потоку-2" до 8 січня 2022 року.





